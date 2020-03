Herne: Streit in Wohnung eskaliert – plötzlich fallen Schüsse!

Herne. In Herne ist am frühen Sonntagabend ein Streit heftig eskaliert!

In einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Wanne-Eickel kam es deshalb zu einem Polizeieinsatz. Gegen 18.35 Uhr waren den Beamten Schüsse gemeldet worden.

Herne: Schussgeräusche bei Streit – Polizei rückt an

In der besagten Wohnung in der Schlachthofstraße sollen sich mehrere Personen aufgehalten haben. Zwischen den Anwesenden soll ein Streit ausgebrochen sein, in dessen Rahmen sich ein 23-jähriger Herner eine Schreckschusspistole schnappte und diese mehrmals in der Wohnung abfeuerte.

Anschließend soll der das Mehrfamilienhaus gemeinsam mit einem 28-jährigen Mann (ebenfalls aus Herne) verlassen haben.

Schuss fällt auf der Straße

Auch auf der Straße soll der junge Mann mehrere Schüsse aus der Schreckschusspistole abgegeben haben. Als die Polizei den Schützen kurze Zeit später vorläufig festnehmen und zur Wache bringen konnte, stellte sich heraus, dass der 23-Jährige unter Alkoholeinfluss stand.

Bei den Streit in der Wohnung wurde zudem ein 25-Jähriger mit einer Flasche am Kopf verletzt. Ein weiterer Gast (28) gab an, ein Knalltrauma erlitten zu haben. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.