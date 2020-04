Herne: Am Mittwochvormittag stürzte ein Arbeiter mehrere Meter tief in eine Baugrube.

Herne: Schlimmer Arbeitsunfall! Arbeiter stürzt mehrere Meter in die Tiefe

Herne. Schlimmer Arbeitsunfall in Herne!

Am Mittwoch ist ein Mann auf einer Baustelle in eine Grube gefallen. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt.

Herne: Arbeiter stürzt in Baugrube

Gegen 10.39 Uhr wurde die Feuerwehr auf die Wiedehopfstraße in den Stadtteil Unser Fritz in Herne gerufen. Dort trafen die Einsatzkräfte auf einen schwer verletzten Arbeiter, der etwa zehn Meter tief in eine Baugrube gestürzt war.

--------------------

Mehr News:

--------------------

Höhenretter befreiten den Schwerverletzten daraufhin aus der Baugrube. Er wurde an der Unglücksstelle notärztlich versorgt, bevor er dann mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde.

Insgesamt waren 18 Rettungskräfte an dem Einsatz beteiligt. (nk)