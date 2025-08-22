Gewalttäter aus Psychiatrie in Herne geflohen – Polizei warnt vor IHM

Die Polizei Bochum bittet um Hilfe!

Patrick L. (32) wurde wegen vergangener Gewaltdelikte in der LWL-Maßregelvollzugsklinik in Herne untergebracht. Am Donnerstag (21. August) konnte er jedoch fliehen.

Polizei sucht Patrick L. aus Herne

Gegen 12.45 Uhr war L. am besagten Donnerstag in der Nähe der psychiatrischen Klinik in Herne spazieren – natürlich in Begleitung von LWL-Personal. Dennoch gelang es dem 32-Jährigen, sich seinen Begleitern zu entziehen und zu Fuß in Richtung Gelsenkirchen zu fliehen.

„Patrick L. ist 1,75 Meter groß, hat eine normale bis sportliche Figur und kurze, dunkelblonde Haare“, beschreibt die Polizei Bochum den Flüchtigen. „Zuletzt trug er einen schwarzen Hoodie, eine Jogginghose mit blauen Applikationen sowie schwarze Trainingsschuhe und eine schwarze Bauchtasche.“

Die Polizei sucht den flüchtigen Patrick L. Foto: Polizei Bochum

Jetzt bitten die Ermittler um Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Patrick L. Offenbar gebe es Bezüge nach Siegen, aber nichts eindeutiges.

Die Beamten warnen jedoch eindringlich: „Wer dem Gesuchten begegnet, soll ihn nicht ansprechen und den Polizeinotruf 110 verständigen.“