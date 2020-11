Herne: Polizisten sollen fremden Hund einfangen – sie entdecken ein völlig anderes Tier

Herne. Ein Anruf aus Herne bescherte der Polizei am Freitag einen skurrilen Einsatz.

In einer Tagespflegeeinrichtung in Herne sei offenbar ein herrenloser Hund unterwegs und wolle das Gebäude nicht verlassen. Doch am Einsatzort erlebten die Beamten eine Überraschung.

Herne: Polizei schnappt tierischen Einbrecher

Denn in der Einrichtung an der Dorstener Straße in Herne trafen die Polizisten tatsächlich auf ein Tier – aber es handelte sich keinesfalls um einen Hund, nicht einmal um einen Vierbeiner. Stattdessen klärte sich schnell auf, dass es bei dem Anruf zu einem Missverständnis gekommen war: Kein Hund, sondern ein Huhn sorgte für Unruhe in dem Gebäude!

Ein Huhn hat in Herne Hausfriedensbruch begangen. Foto: Polizei Bochum

Der Vogel selbst fühlte sich in der Pflegeeinrichtung offenbar sehr wohl – und legte dort sogar ein Ei ab.

Polizei nimmt Huhn mit zur Wache

Eine Polizeibeamtin mit Erfahrung im Umgang mit Tieren nahm das Huhn „in Gewahrsam“ und nahm es im Streifenwagen mit zur Wache. Von dort ging es für den gefiederten Einbrecher weiter ins Tierheim.

Das Ei ließen die Polizisten dagegen in der Tagespflegeeinrichtung zurück – „als kleines Andenken an den tierischsten Hausfriedensbruch in der Geschichte der Herner Polizei“, teilten die Beamten mit. (at)