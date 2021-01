In Herne (NRW) sorgen zwei Schilder auf einem Parkplatz für Lacher.

Herne (NRW): Frau läuft an Parkplatz vorbei – als sie DIESE Schilder sieht, muss sie nur noch lachen

Herne. In Herne in NRW hatte eine Frau plötzlich jede Menge zu lachen. Grund waren die Schilder auf einem Parkplatz. Die waren so kurios, dass die Frau direkt ihr Handy nahm und die Schilder fotografierte.

In einer Facebookgruppe für Menschen aus Herne postet sie das Foto von der Schillerstraße und erntet damit viele Lacher.

Herne (NRW): „Finde den Fehler“

Die Frau kommentiert die Fotos so: „Finde Fehler. Mussten ein paar Schilder untergebracht werden.“ Denn auf dem Bild sind zwar Absolutes-Parkverbot-Schilder angebracht. Eines zeigt nach rechts, das andere nach links.

Das ist Herne:

Großstadt im Ruhrgebiet, NRW

hat mehr als 150.000 Einwohner

das Wappen ist Gold-Schwarz und zeigt ein springendes Pferd

Oberbürgermeister (seit 2015) ist Frank Dudda (SPD)

Auf dieser Fläche darf man also nicht parken, alles klar. Doch genau in der Mitte davon steht ein Baum – das Auto dort abzustellen, wäre also gar nicht möglich. Das amüsiert die Menschen aus Herne.

In Herne in NRW wird dieser Schnappschuss belächelt. Foto: Privat

Einer witzelt: „Der Baum steht im absoluten Halteverbot. Schilderwald Deutschland!“ DER WESTEN hat bei der Stadt Herne nachgefragt, was mit den Schildern um den Baum herum bezweckt werden soll.

Herne (NRW): Stadt klärt Schilder-Wald auf

Christoph Hüsken, Sprecher der Stadt Herne klärt auf: „Entgegen der Mutmaßung der Facebook-Nutzerin handelt es sich weder um eine fehlerhafte Beschilderung, noch um eine (sinnlose) Verwertung überzähliger Schilder. Die Schilder, die das absolute Halteverbot anzeigen, beziehen sich nicht auf die Fläche, auf der der Baum steht, sondern auf den Bereich der Fahrbahn vor dem Baum.“

Er erklärt, dass dieser Bereich auf der Schillerstraße sehr schmal sei. Deswegen würden Fahrzeuge, die vor dem Baum parken und halten, den Verkehr stark behindern.

„Anders als die Fahrzeuge, die rechts und links des Baums halbseitig auf dem Gehweg abgestellt werden dürfen“, so Hüsken von der Stadt Herne. (ldi)

