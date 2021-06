Herne: Lkw-Fahrer verlässt an Ampel sein Fahrzeug – und begeht dummen Fehler

Bochum. Der Fehler eines Lkw-Fahrers hat in Herne zu einem schweren Unfall geführt.

In der Nacht von Freitag auf Samstag rollte ein Lkw führerlos auf der Castroper Straße in Herne. Der Fahrer des 26-Tonners vergaß, das Fahrzeug gegen ein mögliches Wegrollen zu sichern.

Herne: Lkw rollt 150 Meter ohne Fahrer

Beim Führen eines Lkw gibt es so einiges zu beachten. Ist ein Fahrer mal unaufmerksam, kommt es schnell zu schweren Unglücken – so auch am Wochenende in Herne.

Eigentlich wollte der 82-jährige Lkw-Fahrer an einer Ampel nur einen Kollegen nach dem Weg fragen, doch beim Aussteigen beging er den fatalen Fehler und vergaß die Handbremse zu ziehen.

Der schwere Lkw kam ins Rollen. Versuche des Fahrers in die Kabine des Fahrzeugs zu gelangen und die unkontrollierte Fahrt aufzuhalten missglückten. Er stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu, die später im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Der Fahrer des Lkw verletzte sich bei der Aktion und musste ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild) Foto: IMAGO / ULMER Pressebildagentur

Herne: Lkw beschädigt mehrere Pkw

Bei der unkontrollierten Fahrt kollidierte der Lkw mit einem Auto, das durch den Aufprall gegen ein Werbeschild gedrückt wurde. Das Schild brach dabei aus seinem Betonfundament und krachte auf einen geparkten Pkw. Auch ein weiteres Auto wurde beschädigt.

Erst nach 150 Metern kam der führerlose 26-Tonner zum Stehen. Innerhalb kürzester Zeit hatte er einen enormen Schaden verursacht. Der Sachschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.