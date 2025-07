Herner schießt in seinem ersten Kreisliga-Spiel ein Tor – am nächsten Tag folgt der Albtraum

Der Jubel war groß, als Tim aus Herne den Ball in seinem ersten Kreisliga-Spiel ins Tor versenkte – doch nur einen Tag später kam es für den Fußballer knüppeldick. Vorbei war es mit der Freude.

Bisher saß Tim G. bei der SG Herne 70 II nur auf der Bank – doch das änderte sich vor einigen Wochen. Im letzten Saisonspiel wurde Tim eingewechselt – seine ersten Sekunden als aktiver Spieler, wie der WDR berichtet.

Fußballer aus Herne verletzt sich schwer

Und kurze Zeit später passierte es: Tim traf! Nach einer Ecke erzielte er per Kopf sein allererstes Tor – und seine Kumpels filmten an der Seitenlinie alles mit, feuerten Tim an. Nach dem Treffer gab es schließlich kein Halten mehr. Der Jubel war riesig.

„Mir ging absolut der Stift, um es so zu sagen. Ich hatte richtig, richtig Bammel, aber die Kollegen an der Seitenlinie haben mich da schon so ein bisschen beruhigt“, sagte Tim nach seinem Treffer gegenüber dem WDR.

Herner Fußballer will sich von Unfall nicht unterkriegen lassen

Doch einen Tag nach dem Kopfball-Tor folgte für den Fußballer der absolute Albtraum. Bei einem Verkehrsunfall verletzte er sich schwer. „Mich hat auf dem Rückweg von der Arbeit am Montag ein Auto auf dem Fahrrad erwischt“, berichtet Tim. Sein Gelenk an der Hand ist gebrochen, musste operiert werden. Und auch die andere Hand ist einbandagiert.

Doch von dem Fahrradunfall will sich der Herner nicht unterkriegen lassen. „Die Schuhe habe ich hier nicht an den Nagel gehängt. Jetzt habe ich Blut geleckt“, gibt Tim sich kämpferisch. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass seine Fußballkarriere nach seiner Verletzung endlich so richtig Fahrt aufnehmen kann – und ihm noch einige Treffer vergönnt bleiben.