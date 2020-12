Ja, was ist DAS denn?

In Herne reibt man sich aktuell verwundert die Augen. Ein mysteriöser Feuerschein liegt über der Stadt! Doch was steckt dahinter? Ein Naturphänomen? Oder was ganz anderes?

Herne: Mysteriöser Feuerschein über der Stadt – das steckt dahinter

Der Grund ist tatsächlich relativ banal: Beim Chemie-Unternehmen Ineos ist die Fackel in Betrieb. Dort stehen Wartungsarbeiten an. Voraussichtlich bis zum 17. Dezember sind im Ineos-Werk in Herne-Mitte Instandhaltungsmaßnahmen geplant. Das seien routinemäßige Wartungsarbeiten, so das Unternehmen.

Das ist die Stadt Herne:

um 880 erscheint erstmals urkundlich als haranni erwähnt

war in der Vergangenheit vom Steinkohlebergbau geprägt

hat rund 160.000 Einwohner (Stand: Dezember 2019)

weist nach München und Berlin die größte Bevölkerungsdichte aller Städte in Deutschland auf

Oberbürgermeister ist Frank Dudda (SPD)

Außerdem müssten brennbare Gase aus den Produktionsanlagen in die Hochfackel abgeführt werden. Das sorgt für das spektakuläre rötliche Licht über Herne. Sorgen muss sich kein Bewohner: Laut Ineos erfolge die Verbrennung gefahrlos und schadstoffarm. Allerdings könne es zu sichtbarem Feuerschein und Lärm kommen.

Na, wenn es nichts weiter ist... (mg)