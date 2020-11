Herne: Gefährliche Messerstecherei! Mann (33) in Lebensgefahr ++ Mordkommission sucht flüchtigen Täter

Herne. Nach einer gefährlichen Messerstecherei in Herne hat die Polizei die Mordkommission eingeschaltet. Ein 33-Jähriger wurde am Sonntag lebensgefährlich verletzt. Die Täter ist noch auf der Flucht.

Zwei Männer (33 und 40 Jahre alt aus Herne) wurden am Sonntagmorgen gegen 10 Uhr in der Bahnhofstraße in Herne-Baukau schwer verletzt. Der Jüngere unter ihnen wurde sogar lebensgefährlich verletzt, als der bislang flüchtige Täter ihn in seiner Wohnung angriff.

Herne: Messerangriff am Wochenende - 33-Jähriger in Lebensgefahr

Die Polizei schaltete umgehend die Mordkommission ein, die die genauen Umstände der Auseinandersetzung untersuchen soll. Am Abend konnten die Beamten schon eine Wohnung gegen 20.30 Uhr durchsuchen. „Es gab konkrete Hinweise, dass sich der Tatverdächtige der Messerstecherei dort aufhalten könnte“, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Den Tatverdächtigen trafen sie dort aber nicht an.

Wegen des versuchten Tötungsdeliktes suchen die Ermittler nun öffentlich nach dem Mann mit dem Rufnamen „Erdo“.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

Er ist etwa 35 Jahre alt

er ist 1,80 Meter groß

er hat eine schlanke Figur

dunkle Haare

Tätowierung am Hals

trägt den Namen „Erdo“

Polizei sucht Hinweise

Wenn du Hinweise geben kannst, dann melde dich bitte bei der Polizei unter der Telefonnummer 0234 909-4144 oder unter 0234 909 4441. (js)