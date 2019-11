Herne: Diebe brechen in Sportstätte ein – du wirst nicht glauben, was sie klauen

Herne. Kurioser Diebstahl auf einem Sportplatz in Wanne-Eickel: Unbekannte Diebe brachen dort in den Grillraum des Platzes an der Hauptstraße 397 ein. Ihre Beute: ein Currywurstschneidegerät!

Herne: Einbrecher stehlen Currywurstschneidegerät aus Grillraum am Sportplatz

Dafür knackten sie am Mittwoch gegen 15.10 Uhr insgesamt drei Schlösser. Dann waren sie im Inneren des Grillraums und konnten das Schneidgerät einpacken und danach damit flüchten.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen dieses Einbruchs.

Das Herner Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter den Rufnummern 02323 / 950 8510 oder -4441 um Hinweise. (lin)