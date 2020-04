Herne: Frau will nur Klopapier kaufen – dann stellt sie mit Entsetzen DAS fest

Hält sich Essen trotz Super-Osterwetter an das Kontaktverbot?

Herne. In einem Supermarkt in Herne entstand am Donnerstag großes Gedränge, als die Mitarbeiter die Regale mit neuem Toilettenpapier gefüllt hatten.

Eine Frau war mittendrin und musste danach etwas Entsetzliches feststellen.

Eine Frau aus Herne stellt bei ihrem Einkauf entsetzliches fest. (Symbolbild) Foto: imago images / Jochen Tack

Herne: Frau will nur Klopapier kaufen

Wie die Polizei Bochum berichtet, sind wegen des Coronavirus deutlich weniger Taschendiebstähle verübt worden. Ihnen fehlt das Getümmel auf Volksfesten und in Geschäften. Auch die Fußgängerzonen sind leerer, die Leute halten sich zudem an den Sicherheitsabstand.

In dem Supermarkt im Stadtteil Baukau wurde jedoch deutlich, wie schnell die Leute auf den Abstand pfeifen: Um ein Zehnerpack Klopapier zu ergattern, drängelten sich mehrere Personen an das Regal mit der begehrten Ware.

Die Situation nutzte ein gewiefter Taschendieb aus und klaute einer Hernerin die Geldbörse aus ihrem Einkaufsbeutel. Als sie ihre Einkäufe schließlich an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie den Verlust fest.

Polizei bittet um Hinweise

Die Frau konnte sich daran erinnern, dass ihr vier 30 bis 40 Jahre alte Personen im Gedrängel sehr nahe kamen. Ein Mann und drei Frauen.

Die Polizei in Herne ermittelt nun in diesem Fall und bittet um Hinweise. Hast du etwas gesehen? Dann melde dich unter den Rufnummern 0234 909 8505 oder 0234 909 4441 (Kriminalwache Bochum).

Die Frau konnte ihr Klopapier im Übrigen trotzdem bezahlen, sie hatte eine weitere Geldbörse dabei. (mia)