Gewahrsam? Festnahme? Was diese Polizei-Begriffe wirklich bedeuten

Herne: Furchtbare Angriff! Mann will nur aus dem Bus steigen – plötzlich schwebt er in Lebensgefahr

Herne. Schreckliche Tat in Herne!

In Herne hat sich am späten Freitagabend (23:15 Uhr) ein schlimmes Szenario abgespielt: An einer Bushaltestelle auf der Herner Mont-Cenis-Straße kam es zu einem Angriff auf einen 31-Jährigen aus Herne.

Herne: Schreckliche Tat an einer Bus-Haltestelle

Als der Mann aus dem Bus ausstieg, wurde er von einem 50-jährigen Mann aus Recklinghausen mit einem Messer und einem Radkreuz attackiert.

In Herne hat sich eine furchtbare Tat abgespielt. Foto: IMAGO / Tim Oelbermann

Der Tatverdächtige konnte zunächst mit seinem Auto flüchten. Doch wenig später stellte sich der Mann auf der Herner Polizeiwache. Er wurde festgenommen. Hintergrund der brutalen Tat soll möglicherweise ein Beziehungskonflikt sein.

Herne: Mann wird lebensgefährlich verletzt

Der verletzte Herner wurde nach notärtzlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht. Es besteht „Lebensgefahr bei derzeitig stabilem Gesundheitszustand“.

Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Haftbefehl wegen versuchten Mordes erlassen. Weitere Ermittlungen werden durch die Staatsanwaltschaft Bochum und einer Mordkommission geführt.

Ebenfalls eine Straftat, die sprachlos macht: Nach einem Unfall wird eine Frau auf die Straße geschleudert. Lies hier, was der Fahrer des Autos dann gemacht hat. (cf)