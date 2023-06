Schreckliche Tragödie in Herne am Dienstagabend (27. Juni). In der Kleingartenanlage „Erholung“ in Herne ist gegen 20.30 Uhr ein Feuer ausgebrochen. Als die Feuerwehr am Einsatzort eintraf, fanden sie an eine junge Frau (20) und einen jungen Mann (22) aus Herne mit schwersten Verbrennungen vor. Die 20-Jährige kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus, der junge Mann mit einem Hubschrauber.

Ärzte und Pfleger kämpften seitdem um das Leben der beiden Brandopfer. Am Donnerstagmorgen (29. Juni) dann die bittere Botschaft der Polizei Bochum: Die junge Frau ist verstorben. Zeugen berichteten „Bild“ gegenüber von schrecklichen Szenen. Das junge Pärchen habe sich schreiend aus der Hütte befreit. Weitere Zeugen berichten in „WAZ“ von einem Streit, der kurz vor Ausbruch des Brands in der Laube an der Emscherstraße stattgefunden haben soll. Das konnte eine Sprecherin der Polizei Bochum auf Nachfrage von DER WESTEN bislang nicht bestätigen.

+++ Essen: Polizisten in ständiger Angst? Experte sieht düstere Entwicklung – „Schlimm“ +++

Herne: Mordkommission ermittelt nach tödlichem Brand

Die Bilder nach dem Brand im Schrebergarten geben Rätsel auf. Im Inneren herrschte absolutes Chaos. Scherben und volle Schnapsflaschen liegen auf dem Boden verteilt, genauso wie Bilder und weiterer Unrat. Nur wenige Brandspuren sind erkennbar. Die Flammen seien bereits vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht gewesen. Die Einsatzkräfte mussten lediglich nachlöschen.

Doch wie erlitten die beiden jungen Herner ihre Brandverletzungen? Handelte es sich möglicherweise um einen Brandanschlag? „Derzeit kann weder ein Unfallgeschehen noch ein mögliches Kapitaldelikt ausgeschlossen werden“, teilte die Polizei mit. Die Bochumer Polizeisprecherin bestätigte allerdings, dass Flaschen mit Brandbeschleuniger gefunden worden waren. Unklar sei allerdings, um welchen Stoff es sich genau handelte und ob dieser aktiv eingesetzt worden sei.

In Herne ist eine junge Frau nach dem Brand in einem Schrebergarten gestorben. Foto: WTV-News / Michael Weber

Böse Gerüchte in Herner Schrebergarten

Gerüchte, dass der 22-jährige Eigentümer der Parzelle die junge Frau angezündet haben soll, bezeichnete die Polizeisprecherin in der „WAZ“ als „Mutmaßungen und Gerede in der Kleingartenanlage“.

Mehr Themen:

Zum Gesundheitszustand des 22-Jährigen gibt es am Donnerstagmorgen noch keine neuen Erkenntnisse. Man müsse davon ausgehen, dass der Herner weiter in Lebensgefahr schwebt, sagte die Polizeisprecherin gegenüber DER WESTEN.