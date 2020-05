Am Rhein-Herne-Kanal in Bochum kam es zu einem widerlichen Zwischenfall. Hier zu sehen ist ein Stück des Kanals in Oberhausen.

Herne: 18-Jährige spielt mit Kindern am Kanal – ekelhaft, was dann passiert

Herne. Was eine 18-Jährige und ihre beiden jüngeren Begleiter am Rhein-Herne-Kanal in Herne erleben mussten, wünscht man wirklich niemanden.

Am Samstagabend war die Teenagerin gemeinsam mit zwei Siebenjährigen am Kanal in Herne-Horsthausen unterwegs. Plötzlich tauchte auf der gegenüberliegenden Uferseite ein Mann auf. Was er dann machte, ist einfach widerwärtig.

Herne: Mann nimmt sexuelle Handlungen an sich selbst vor

Die junge Frau und die beiden Jungs waren gemeinsam auf der nördlichen Seite des Gewässers in der Nähe der Kanalbrücke an der Pöppinghauser Straße in Herne unterwegs. Plötzlich tauchte genau auf der gegenüberliegenden Seite der Bundeswasserstraße ein Mann auf.

Ein Mann entblößte sich am Rhein-Herne-Kanal und nahm sexuelle Handlungen vor. Foto: imago images / Hans Blossey

Er trug kein Oberteil und begann unmittelbar, an sich selbst sexuelle Handlungen vorzunehmen. Dabei soll er zu den Kindern sowie der 18-Jährigen herübergeschaut haben. Nach kurzer Zeit stand er einfach auf und ging davon. Dabei soll er sich in westliche Richtung vom Tatort entfernt haben.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Heranwachsende meldete den Vorfall sofort der Polizei. Die begann wiederum umgehend mit der Suche nach dem unbekannten Mann – ohne Erfolg. Nun hat die Polizei bei der Fahndung nach dem Täter eine Personenbeschreibung veröffentlicht und hofft auf Zeugen des Vorfalls.

So wird der Tatverdächtige beschrieben:

circa 30 Jahre alt

normale bis schlanke Statur

ganz kurz rasierte Haare

Hier kannst du dich melden

Falls du am Samstagabend zwischen 19 und 20 Uhr etwas Verdächtiges in der Nähe des Tatorts am Rhein-Herne-Kanal beobachtet hast, melde dich bitte beim Bochumer Fachkommissariat für Sexualdelikte.

-------------------------------

-------------------------------

Das erreichst du unter der Telefonnummer 0234 909-4120. Außerhalb der Geschäftszeiten kannst du dich auch immer bei der Kriminalwache in Bochum melden. Diese erreichst du unter 0234 909-4441. (dav)