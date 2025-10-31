Herdecker Bürgermeisterin äußert sich erstmals nach Messerangriff – DAS habe es nie gegeben

Am 7. Oktober wurde Iris Stalzer, die frisch gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, Opfer einer Messerattacke. Zunächst ging man von einer politisch motivierten Tat aus, doch mittlerweile steht ihre Tochter unter Tatverdacht (mehr dazu hier >>>). Nun meldet sich Stalzer erstmals nach der Tat. In einem Interview mit der „WAZ“ berichtet sie, wie es ihr geht und wie es jetzt weitergeht.

Mittlerweile hat sich Stalzer von dem schrecklichen Vorfall erholt. Im Interview erklärt sie: „Gesundheitlich geht es mir gut.“ Jedoch war insbesondere die große mediale Aufmerksamkeit rund um den Fall, eine enorme Belastung für sie. Bereits während ihrer Erstversorgung durch den Rettungssanitäter hörte sie diesen zu einem Kollegen sagen: „Die stehen schon draußen und filmen. Das ist ja schrecklich.“

Über den Messerangriff wurde sogar bei CNN berichtet

Die Bürgermeisterin von Herdecke ergänzt: „Ich habe tatsächlich überhaupt nicht erwartet, dass ein solcher Medienrummel entstehen würde.“ Besonders schockiert habe sie, dass sogar Bilder ihrer beiden Kinder (15 und 17 Jahre) gezeigt wurden – obwohl, wie sie betont, es keinen Unterschied mache, ob diese gepixelt oder unverpixelt dargestellt wurden. Ihre Kinder seien „minderjährig und genießen noch einen besonderen Schutz.“

Frau Stalzer hat Verständnis dafür, dass sie als Bürgermeisterin von Herdecke in der Öffentlichkeit steht, jedoch findet sie, dass man unterscheiden muss: „Meint man das ganz große öffentliche Leben oder das öffentliche Leben hier in unserer Stadtgemeinschaft?“ Sie war sprachlos, als sie erfahren hat, dass über den Vorfall sogar in der „New York Times“ und bei „CNN“ berichtet wurde.

Stalzer wird das Amt als Bürgermeisterin von Herdecke antreten

Was Stalzer auch besonders beschäftigt, ist, dass es Berichten zufolge einen Konflikt mit dem Jugendamt gebe. Diese Annahme weist sie im „WAZ“-Interview entschieden zurück. Auch einen Brandbrief habe es nie gegeben. Stattdessen betont sie: „Es gibt eine länger andauernde Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.“ Diese beschreibt sie als „normal und konstruktiv“.

Was für die Herdecker besonders wichtig ist: Wird Stalzer ihr Amt als Bürgermeisterin antreten? Nach dem Vorfall setzte sich die SPD-Politikerin mit ihrer Partei zusammen und stellte die Frage, ob diese sie weiterhin als Bürgermeisterin von Herdecke wolle – eine Frage, die ganz klar mit „Ja“ beantwortet wurde. Stalzer erklärt entschlossen: „Nachdem ich diese Antwort hatte, war für mich alles andere gar nicht mehr infrage zu stellen.“

Iris Stalzer wird offiziell am 4. November als Bürgermeisterin der Stadt Herdecke vereidigt. Wie sie sich auf ihren Amtsantritt vorbereitet und welche Reaktionen sie aus der Stadt erhalten hat, erfährt man in dem Interview mit der „WAZ“ >>>.