Herdecker Bürgermeisterin niedergestochen ++ Iris Stalzer kämpft um ihr Leben

Dramatische Szenen am Dienstagmittag (7.Oktober) in Herdecke. Nach Informationen des WDR soll Iris Stalzer (SPD), die neu gewählte Bürgermeisterin von Herdecke, vor ihrem Haus niedergestochen worden sein.

Ein Reporter vor Ort bestätigte gegenüber DER WESTEN, dass die SPD-Politikerin mit schweren Verletzungen behandelt wurde. Die 57-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Bochum gebracht. Wir halten dich hier in einem Newsblog über alle Entwicklungen auf dem Laufenden.

Hubschrauber-Einsatz nach Messer-Attacke auf Bürgermeisterin von Herdecke. Foto: Alex Talash

Messer-Attacke auf Herdecker Bürgermeisterin Iris Stalzer

14.27 Uhr: Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar. Die 57-Jährige hatte sich am Sonntag (28. September) bei der Bürgermeister-Stichwahl knapp gegen CDU-Kandidat Fabian Conrad Haas durchgesetzt. Iris Stalzer holte dabei 52,2 Prozent der Stimmen.

14.20 Uhr: Informationen zu dem oder den Angreifern liegen bislang nicht vor. Die Polizei Hagen soll eine Großfahndung eingeleitet haben.

14.15 Uhr: Nach Angaben der „Westfalenpost“ soll 13 Mal auf Iris Stalzer eingestochen worden sein. Nach Informationen von des WDR soll sie lebensgefährliche Verletzungen Stichverletzungen in Bauch und Rücken erlitten haben. Die SPD-Politikerin habe sich nach dem Angriff auf offener Straße blutüberströmt in ihre Wohnung geschleppt haben. Ihr Sohn habe sie dort vorgefunden.

14.10 Uhr: Auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte die Polizei Hagen einen Einsatz in Herdecke. Details nannten die Beamten zunächst nicht.