Herdecke-Bürgermeisterin Stalzer macht nach Bluttat klare Ansage – Tochter auf freiem Fuß

Der Angriff auf Iris Stalzer hat am 7. Oktober ganz Deutschland erschüttert. Die designierte Bürgermeisterin von Herdecke ist an diesem Tag in ihrem eigenen Haus brutal zugerichtet worden (mehr dazu hier >>>).

Die 57-jährige SPD-Politikerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, hüllte sich zunächst in Schweigen. Erst später belastete die frisch gewählte Bürgermeisterin von Herdecke ihre Adoptivtochter. Sie soll sie im Keller des Hauses mit einem Messer gequält und ihr schwere Kopfverletzungen und Schnittwunden zugefügt haben. Mittlerweile ist Iris Stalzer außer Lebensgefahr und spricht jetzt über ihren Amtsantritt.

Iris Stalzer tritt Bürgermeister-Amt in Herdecke an

„Die Amtszeit von Frau Stalzer beginnt am 1. November 2025. Der Stadt Herdecke liegen keine Anhaltspunkte vor, dass Frau Stalzer das Amt der Bürgermeisterin nicht antreten wird“, hieß es unter der Woche von Seiten der Stadt Herdecke. Jetzt äußerte sich die Politikerin selbst.

++ Lotto-König Chico lockt mit 50.000 Euro – so kommst du an die Kohle ++

„Ich habe einen klaren Auftrag der Wählerinnen und Wähler und werde diesen Auftrag annehmen“, erklärte die SPD-Politikerin gegenüber dem „Focus“. Sie sei aufgrund der sehr schnellen und guten medizinischen Versorgung schnell genesen, sodass gesundheitliche Gründe nicht gegen die Übernahme ihres Amtes sprächen.

++ Hund „Schonny“ landet im Tierheim Essen – kurz darauf ist er tot! „Macht uns krank“ ++

Tochter „unter Auflagen von Haft verschont“

Gegen ihre Adoptivtochter ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft hat mittlerweile einen Haftbefehl erwirkt. Es bestehe Fluchtgefahr, aber: „Die Beschuldigte wurde allerdings von der Haft unter Auflagen verschont“, so ein Sprecher gegenüber dem „Focus„.

Mehr Themen:

Nach dem Ablauf eines Unterbringungsbeschluss in einer Jugendpsychiatrie müsse die Teenagerin sich nun jeden Tag bei einer Polizeiwache melden, wird vom Jugendamt betreut. Und Iris Stalzer? Die will demnächst nicht nur ihr Amt als Bürgermeisterin antreten, sondern auch Strafanzeige gegen Hetzer im Internet erstatten, die die Familie nach dem Angriff durch ihre Adoptivtochter mit Hass und Hetze überhäuft hätten.

Die designierte Bürgermeisterin von Herdecke kündigt klar an: „Als Person des öffentlichen Lebens muss ich kritische Posts aushalten, solange rechtlich zulässige Grenzen nicht überschritten werden. Dort, wo diese Grenzen überschritten werden, werden rechtliche Schritte eingeleitet werden.“ (mit dpa)