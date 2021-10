Herbstferien in NRW: Verkehrs-Chaos am Wochenende? Auf diesen Autobahnen droht der Mega-Stau

Die Herbstferien in NRW starten am heutigen Freitag. Für viele ist es die letzte Gelegenheit, in diesem Jahr noch einmal in den Urlaub zu fahren.

Auf den Autobahnen dürfte es zu Beginn der Herbstferien in NRW reichlich voll werden. Wir verraten dir, welche Autobahnen betroffen sind und wann die größte Staugefahr herrscht.

Herbstferien in NRW: Auf zahlreichen Autobahnen im Land drohen lange Staus. (Symbolbild) Foto: Christopher Neundorf/Kirchner-Me / dpa

Herbstferien in NRW: Hier drohen lange Staus

Nicht nur in NRW beginnen am Freitag die Herbstferien. Auch in Berlin, Brandenburg, Hessen und Rheinland-Pfalz ist ab Freitag vorerst keine Schule mehr.

Außerdem gehen Hamburg und Schleswig-Holstein in die zweite Ferienwoche. Der Auto Club Europa (ACE) und der ADAC rechnen daher mit langen Staus in die Wanderregionen (Alpen und Mittelgebirge) sowie zu den Küsten.

Herbstferien in NRW: Das sind die Stoßzeiten

Den Prognosen des ACE zufolge wird es gleich zu Beginn der Herbstferien in NRW rund um die Ballungsgebiete in Deutschland schlimm. Dazu zählt der Auto-Club auch Köln, wo ab Freitagnachmittag bis in den Abend hinein große Staugefahr herrscht.

Die Hauptreise-Welle fürchtet der ACE dann am Samstag zwischen 10 und 18 Uhr sowie ab Sonntagmittag bis in den Abend hinein.

Auf diesen Autobahnen droht in den Herbstferien in NRW Stau

Der ADAC verrät, welche NRW-Autobahnen in diesen Stoßzeiten in beide Richtungen am besten zu meiden sind:

A1 Euskirchen – Köln und Hamburg – Bremen

A2 Dortmund – Hannover

A1/A3/A4 Kölner Ring

A3 Köln – Frankfurt – Nürnberg – Passau

A61 Koblenz – Mönchengladbach

Zu Beginn der Herbstferien in NRW solltest du dir deine Reisezeit gut überlegen. (Symbolbild) Foto: IMAGO / Jan Huebner

Insbesondere die Baustellen-Situation auf der A1 dürfte die Stau-Gefahr zu Beginn der Herbstferien in NRW noch verschärfen.

Die weiteren Stau-Hotspots außerhalb NRW's:

A5 Hattenbacher Dreieck – Karlsruhe – Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Würzburg – Füssen/Reutte

A8 Stuttgart – München – Salzburg

A9 München – Nürnberg

A10 Berliner Ring

A24 Hamburg – Berlin

A 93 Inntaldreieck – Kufstein

A95/B 2 München – Garmisch-Partenkirchen

A 99 Umfahrung München

Deutsche Bahn nutzt Herbstferien in NRW für große Baustelle

Nicht nur auf den Autobahnen in NRW musst du in den Herbstferien mit erheblichen Verzögerungen rechnen.

Auch der Bahnverkehr ist eingeschränkt, weil eine der wichtigsten Verkehrsachsen in NRW gesperrt wird.