Herbst-Peitsche trifft NRW – doch die nächste Wetter-Wende steht schon bevor

Mit dem Oktoberanfang hat der Herbst das Wetter in NRW fest im Griff. Doch die herbstlichen Temperaturen sollen nicht lange andauern. Der Wetterexperte prognostiziert nämlich eine erneute Wetter-Wende im Westen.

Am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) ist von dieser plötzlichen Wende jedoch noch nichts zu spüren. In den Morgenstunden ist es sogar ungewöhnlich kalt. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen jedoch auf bis zu 12 Grad an. Trotzdem fällt das Wetter am Feiertag alles andere als freundlich aus. Stattdessen sorgt eine Wetterfront für dichte Wolken und am Nachmittag ist auch mit gelegentlichen Regenfällen zu rechnen.

Wetter-Experte warnt vor Sturm und Wind

Auch am Samstag (4. Oktober) fällt das Wetter in NRW durchwachsen aus. Neben mehreren Regenschauern im Laufe des Tages wird es im Westen sogar richtig stürmisch und windig. Diplom-Meteorologe Dominik Jung rät daher: „Da kann man wirklich daheimbleiben.“ Die Temperaturen steigen leicht auf 15 Grad an.

+++ Gelsenkirchener entrümpelt Keller seiner Mutter – und stößt auf echten Schatz +++

Am Sonntag (5. Oktober) setzt sich das herbstliche Wetter weiter durch. Immer noch sind „einzelne Regenschauer unterwegs“, wie Jung auf „wetter.net“ warnt. Auch kühlen die Temperaturen etwas ab – auf nur noch 13 Grad. Es gibt jedoch einen Lichtblick für das NRW-Wetter, denn am Sonntag lässt sich endlich wieder die Sonne blicken.

+++ Lotto-König Chico in Dortmunder Wahllokal abgewiesen – „Keine Ahnung, was los ist“ +++

Wetter in NRW: Temperaturen steigen deutlich an

Am Montag (6. Oktober) zeichnet sich dann endlich die Wetter-Wende ab. Durch warme Luftmassen, die in den Westen strömen, steigen die Temperaturen auf 18 Grad an. Auch der Regen hat sich endlich beruhigt. Es bleibt trocken und man kann sich über Sonnenschein freuen. Das freundliche Wetter bleibt auch am Dienstag (7. Oktober) mit Temperaturen von 19 Grad erhalten. Es wird ein „ruhiger goldener Herbsttag“, wie Jung es prognostiziert.

Doch der Herbst lässt sich nicht unterkriegen und am Mittwoch (8. Oktober) fällt das Wetter in NRW wieder durchwachsen aus. Mit Temperaturen von 14 Grad kühlt es erneut ab und die Sonne versteckt sich hinter den Wolkenmassen. Auch seinen Regenschirm sollte man besser nicht zu Hause vergessen, denn im Laufe des Tages muss man mit gelegentlichen Regenschauern rechnen.

Mehr Themen:

Der Donnerstag (9. Oktober) wird das Wetter mit Temperaturen von 17 Grad etwas freundlicher. Meteorologe Dominik Jung warnt jedoch, dass man am Morgen mit viel Dunst und Nebel rechnen muss, durch die sich die Sonne erst einmal durchsetzen muss. Am Freitag (10. Oktober) fällt das Wetter in NRW bewölkt aus, bei Temperaturen von 16 Grad. Am Samstag (11. Oktober) wird das Wochenende schließlich von viel Sonnenschein und trockenem Wetter begleitet, bei Temperaturen von 15 Grad.