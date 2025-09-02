Herbst steht vor der Tür! Das sind die schönsten Lichterfeste in NRW

Die Temperaturen werden kühler, der Himmel dunkler und die Tage kürzer – der Herbst steht vor der Tür. Doch passend zu den dunklen Monaten erleuchten wieder zahlreiche Lichtilluminationen den Himmel von NRW und sorgen für magische Momente und zauberhafte Shows.

Romantische Spaziergänge, kuschelige Mäntel und wunderschöne Lichtilluminationen machen auch den Herbst 2025 zu einem ganz besonderen Erlebnis. Ob beleuchtete Innenstädte, Parks oder einzelne Installationen: Diese Auswahl an Lichterfesten in NRW zeigt, dass die kalten Monate nicht gleich dunkel und eintönig sein müssen.

Das sind die schönsten Lichterfeste in NRW

Schon am 30. August 2025 fand das Lichterfest im Westfalenpark Dortmund in NRW statt und verwandelte den Dortmunder Park in ein Meer aus Lichtern und Illuminationen. Wer das verpasst hat, muss aber nicht traurig sein! Denn er kann zum Winterleuchten im Westfalenpark Dortmund kommen und vom 6. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 einen Winterspaziergang durch beeindruckende Lichtinstallationen und Videoprojektionen im illuminierten Park machen!

Auch der Lichtermarkt in Duisburg sorgt bald für eine leuchtende Farbenpracht in atemberaubender Umgebung. Vom 28. bis zum 30. November erstrahlt die industrielle Kulisse des Landschaftsparks Duisburg-Nord farbenfroh und zeigt damit eine ganz neue Seite des besonderen Ruhrpott-Charmes.

Schlösser und Parks erstrahlen in bunten Lichtern

In Jüchen im Rhein-Kreis Neuss (NRW) findet vom 5. bis zum 20. September das Lichtfestival Schloss Dyck statt. Hier verwandeln Künstler an 15 Spielorten die Kulisse in ein Meer aus tausend Farben. Auch das Schloss selbst wird angeleuchtet und durch das sogenannte Video-Mapping selbst Teil der Inszenierung.

Vom 10. Oktober bis zum 2. November findet auch schon das nächste Lichterfest in NRW statt: Das Herbstleuchten im Maximilianpark in Hamm. Bäume, Sträucher, Wege und Attraktionen wie der große Glaselefant erstrahlen hier in tausend bunten Lichtern. Wie jedes Jahr können Besucher sich außerdem auf den bunt illuminierten See freuen, der das Highlight des Lichterfestes ist.

Und auch die Herbstlichter im Brückenkopf-Park sind Anlaufstelle für alle Lichtinstallationen-Fans in Jülich. Vom 18. Oktober bis zum 9. November 2025 kannst du bei einem entspannten Spaziergang durch den Park stimmungsvolle Lichter und Installationen bewundern.

NRW erstrahlt in hellem Licht

Und auch die Innenstädte sind mit von der Partie! In Essen findet wie jedes Jahr ein Lichterfest statt: Das Essen Light Festival zieht jedes Jahr zahlreiche Besucher an, die die leuchtenden Installationen bewundern. Vom 2. bis zum 12. Oktober 2025 erstrahlt die Innenstadt und insbesondere der Kennedyplatz in bunten Farben.

Vom 24. Oktober bis zum 9. November 2025 wird es in Recklinghausen besonders bunt. Denn auch in diesem Jahr erstrahlen die Gebäude der Innenstadt bei Recklinghausen leuchtet wieder in leuchtenden Farben. Außerdem dabei: Eine bunte Drohnenshow mit einzigartigen Kunstwerken!

Ein weiteres, kleines aber feines Lichterfest in NRW ist das Lichterfest auf dem Marktplatz in Dorsten. Am 9. November gibt es hier nicht nur einen verkaufsoffenen Sonntag, sondern die ganze Altstadt erstrahlt im Lichterglanz!

Mit diesen Aussichten sieht der Herbst in NRW doch gar nicht mehr so trist aus, wie gedacht. Worauf wartest du also: Schnapp dir deine Liebsten und statte dem ein oder anderen Lichterfest einen Besuch ab!