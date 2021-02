Herbert Reul: Bürger kommen auf Polizeiwache – ihr Anliegen ist überraschend

So einen Besuch erleben die Beamten einer Polizeiwache in Köln auch nicht jeden Tag. Mit einem besonderen Präsent für NRW-Innenminister Herbert Reul (68, CDU) marschierten Bürger in die Wache im Stadtteil Kalk.

Selbst das Innenministerium ist über so viel Anteilnahme an der Erkrankung von Herbert Reul überrascht – und berichtet auch gleich von dem Geschenk auf dem eigenen Twitter-Account.

Herbert Reul: Genesungswünsche nach Corona-Infektion

Herbert Reul (68) hat es erwischt: Am vergangenen Mittwoch, 17. Februar, teilte der NRW-Innenminister auf Facebook mit, dass er einen positiven Corona-Test erhalten habe. Er wünschte allen Bürgern: „Bleiben Sie gesund“. Unter dem Beitrag finden sich unzählige Beiträge, die dem 68-Jährigen eine schnelle Genesung und „Gute Besserung“ wünschen.

+++ NRW: Autofahrerin wartet an roter Ampel – plötzlich erlebt sie DIESEN Schock-Moment! +++

Seitdem ist es still auf der Facebook-Seite von Herbert Reul. Der CDU-Politiker will sich offenbar gut auskurieren. Keine Frage: Die Kraft kann er im Superwahljahr 2021 mit mehreren Landtagswahlen und Bundestagswahl gut gebrauchen. Auch mit Blick auf einen möglichen Abgang von NRW-CDU-Chef Armin Laschet in die Bundespolitik nach Berlin.

+++ Bayern 3: Radio-Moderator sorgt für Eklat – jetzt räumt er ein: „Ich habe einen großen Fehler gemacht“ +++

Doch nicht nur auf digitalem Wege erreichen Herbert Reul die Genesungswünsche. Auch auf analogem Wege wollten einige Bürger dem Innenminister etwas Gutes tun. Doch bei Reul privat mal eben etwas vorbeibringen ist natürlich schwierig.

Minister klagt über grippeähnliche Symptome

Deswegen sind sie kurzerhand mit einem großen Blumenstrauß in die Polizeiwache in Köln-Kalk gegangen. „Mit besten Genesungswünschen für Herbert Reul gaben Bürger diesen Strauß in der Wache der Polizei-NRW-Köln in Kalk ab. Der Minister bedankt sich herzlich für die vielen guten Wünsche, die ihn erreichen“, hieß es vom NRW-Innenministerium auf Twitter.

Mit besten Genesungswünschen für @hreul gaben Bürger diesen Strauß in der Wache der @polizei_nrw_k in #kalk ab. Der Minister bedankt sich herzlich für die vielen guten Wünsche, die ihn erreichen. pic.twitter.com/Ez5fabzqbs — Innenministerium NRW (@IM_NRW) February 26, 2021

-------------------------

Mehr News:

Herbert Reul: NRW-Innenminister vergleicht Clans mit Hambacher Forst-Aktivisten: „Das ist doch das Gleiche“

NRW-Innenminister Herbert Reul erhält Brief – der Inhalt ist entsetzlich

Herbert Reul: Wird er nächster NRW-Ministerpräsident? Innenminister mit klarer Aussage!

-------------------------

Nicht nur Herbert Reul selbst hat die Corona-Erkrankung erwischt. Zehn weitere Mitarbeiter sowie Personenschützer aus seinem Umfeld im Innenministerium hatten sich ebenfalls infiziert.

In einer Mail teilte der Minister mit, ihm gehe es „den Umständen entsprechend einigermaßen gut“. Er leide unter grippeähnlichen Symptomen. Zumindest Reuls Twitter-Verantwortlicher für das Innenministeriums scheint aber einsatzbereit zu sein. (dav)