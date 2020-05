Helge Schneider denkt über Abschied nach – „Wenn es so weitergeht, war's das!“

Mülheim. So ernst kennt man die „Singende Herrentorte“ aus Mülheim gar nicht. Helge Schneider hat sich in einem Video bei Facebook mitten in der Coronakrise zu Wort gemeldet - und schlägt traurige Töne an.

Der rund dreieinhalb minütige Clip trägt den schlichten Titel „Statement“. Helge Schneider äußert sich zur momentanen schwierigen Situation von Künstlern. Rund zwei Monate stand der Kulturbetrieb gänzlich still, so langsam kommt wieder Leben in den Bereich. Theater versuchen unter Auflagen wieder zu öffnen, Komiker oder Musiker treten im Autokino auf.

Helge Schneider: Hört der Mülheimer Künstler jetzt etwa auf?

Doch das sei nichts für den mittlerweile fast 65-jährigen Künstler aus Mülheim. Helge Schneider: „Wenn es so weitergeht, war's das!“ Ganz zuletzt sagt er diese Worte noch in die Kamera. Will der gebürtige Mülheimer damit etwa seinen Abschied ankündigen? Geht er in Rente?

Klipp und klar macht der Musiker und Entertainer deutlich, dass Autokinos und Auftritte vor Menschen mit Maske im Publikum und Sicherheitsabstand nichts für ihn seien. Auch werde er nichts im Internet streamen. „Meine Kunst lebt davon, dass ich ein Publikum habe und in letzter Zeit ist es mir nicht möglich gewesen vor euch aufzutreten. Und das soll auch noch eine ganze Zeit so bleiben“, so der 64-Jährige.

+++Helge Schneider verkauft sein Klavier – für diesen irren Preis+++

Er räumt aber ein, dass es ihm gut gehe: „Ich räume auf. Ich mach' Schallplatte, ich denke nach“. Rente sei eine Option, ja. Aber er sei ein Künstler weiterhin, ein Arbeiter. Nur die jetzige Situation erlaubt ihm diese Arbeit nicht. „Meine Idee ist es, erst wieder aufzutreten, wenn alle Freiheiten wieder da sind. Und zu guter Letzt kommen die Zeilen: „Wenn es so weitergeht, war's das!“

Sein Facebook-Beitrag wurde fast 10.000 fach geteilt und erzielte über 2500 Kommentare. Seine Fans loben ihn für seine Einstellung, schwelgen in Erinnerung und schreiben Worte wie:

„Lieber Helge, sehr bewegende Worte, die nachdenklich stimmen und auch ein wenig traurig machen. Aber ich lobe mir deine konsequente Haltung und deine Entschiedenheit.“

„Respekt ich durfte dich schon mehrmals live erleben war immer so toll für mich liess mich meine sorgen für kurze zeit vergessen. Ich wünsch dir viel kraft ausdauer und vor allem Gesundheit und hoff doch dich noch paar mal live erleben zu dürfen.“

„Ein sehr ehrlicher Beitrag der uns alle ein Stück in deine Seele schauen lässt und ich kann deine Einstellung verstehen. Aber nicht nur wir, sondern auch du wirst uns vermissen.“

„Oh je.... verstehe es absolut aber dieses Statement stimmt mich sehr traurig.“

Bleibt zu hoffen, dass Helge Schneider bald wieder ganz normal auf der Bühne stehen kann und Klamauk auf dem Klavier spielen kann. (js)