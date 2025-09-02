Show in NRW lässt Heino schockiert zurück – „Wer macht denn sowas?“

Es sollte eine ganz große Sause werden. Doch nach seinem Auftritt am Samstag (30. August) in Köln ist Heino nicht mehr zum Feiern zumute.

Nach Angaben des Volksmusik-Stars ist nach seinem NRW-Konzert der Bühnenhintergrund geklaut worden. „Ich bin etwas schockiert“, beschreibt Heino und richtet deutliche Worte an den Langfinger.

Heino nach NRW-Show beklaut

Sie ist überdimensional groß, schwarz-rot-gold, mit einem Bundesadler im Heino-Look und großen weißen „Heino“-Lettern versehen. Die Deutschland-Flagge der „Made in Germany“-Tournee ist unverwechselbar.

Heino vermisst seinen Bühnenhintergrund. (Archivbild) Foto: IMAGO/Andreas Weihs

Doch jetzt ist sie weg. Bühnenmitarbeiter hatten Heino von dem Verlust nach dem NRW-Auftritt in Kenntnis gesetzt. „Ich war da und es war ein wunderbarer Abend, aber mitgenommen hab ich es nicht. Wer macht denn sowas?“, fragt ein erschütterter Fan in der Kommentarspalte zu einem Video-Aufruf des Schlagerstars bei Instagram.

Darin richtet sich Heino direkt an den Dieb: „Derjenige, der es ‚ausgeborgt‘ hat, an den appelliere ich: Bring ihn doch zum Opa Heino zurück.“ Ganz bewusst signalisiert der 86-Jährige dabei, dass er die Nummer nicht als Diebstahl, sondern als Leihe einordnet und bekräftigt: „Ich bin nicht böse.“ Zumindest, solange der Langfinger zur Vernunft kommt und den Bühnenhintergrund zurückbringt.

Heino warnt NRW-Dieb

Sollte das jedoch nicht passieren, muss der Unbekannte mit Konsequenzen rechnen. Denn: „Wir haben dich auf Video, wissen, wie du aussiehst“, warnt Heino.

Nach diesen Worten sollte der Unbekannte sich wohl besser melden. Sonst wertet der Schlagerstar die Nummer womöglich doch nicht mehr als Leihe. Und dann hätte der Langfinger zwar ein unverwechselbares Souvenir, aber womöglich auch die Polizei am Hals.