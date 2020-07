Hauseinsturz in Düsseldorf: Suche nach vermisstem Arbeiter geht weiter - Feuerwehr mit drastischen Maßnahmen

Nach dem Hauseinsturz in Düsseldorf mit einem toten Arbeiter und einem weiterhin vermissten Bauarbeiter ermittelt die Staatsanwaltschaft in einem sogenannten Todesermittlungsverfahren.

Es gehe unter anderem um die Frage, ob Fremdverschulden vorliege, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf.

Dabei sei ein Aspekt, ob die Arbeiten am Haus genehmigungsbedürftig gewesen seien.

Zunächst stehe aber die Rettung des vermissten Arbeiters und die Bergung des Toten im Vordergrund. An der Unglücksstelle lief am Mittwochmorgen die intensive Suche nach dem zweiten vermissten Bauarbeiter weiter. Zum Mittag waren laut Polizei bereits einige große Bauteile gesichert und zum Teil abgetragen worden.

Die Stadt hatte am Dienstag mitgeteilt, dass für die Arbeiten an dem Haus zwar am Montag eine Genehmigung erteilt worden sei, es aber noch keine Baufreigabe gegeben habe. Dafür habe ein sogenannter Standsicherungsnachweis gefehlt. Zahlreiche Arbeiten wie die Erneuerung von Fenstern und Türen seien aber auch ohne die Baufreigabe erlaubt. Es müsse geprüft werden, welche Arbeiten genau am Gebäude gemacht wurden und wodurch der Einsturz verursacht wurde.

Am frühen Mittwochmorgen habe man damit begonnen, den Schutt von oben nach unten abzutragen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Unter anderem kämen auch zwei Kräne zum Einsatz. Der erste Kran mit Personenaufnahmekorb befähigt die Höhenretter, Stück für Stück Bauschutt und größere Bauteile wegzubefördern. Durch den zweiten Kran werden weitere Einsatzkräfte, die auf dem Trümmerfeld stehen, gesichert.

In Düsseldorf ist am Montag ein Haus eingestürzt. Foto: Henning Kaiser / dpa

Identität der Bauarbeiter weiterhin unklar

Die Identität der beiden Bauarbeiter war am Mittwochmittag weiter unklar. Einen der Männer habe man zwar mit einer Kamera lokalisieren können, eine Identifizierung sei durch den Staub und den Bauschutt allerdings nicht möglich.

Der Leichnam, der am Dienstag entdeckt worden war, liegt laut Feuerwehr „so kompliziert“ unter dem Berg von Bauschutt und Stahl, dass eine Bergung bisher nicht möglich war.

Bisher fehlt vom zweiten Bauarbeiter jede Spur

Der zweite vermisste Bauarbeiter war zuvor im Keller vermutet worden, dort habe er zum Zeitpunkt des Einsturzes wohl gearbeitet. Die Einsatzkräfte suchten am Dienstag mit technischer Hilfe Hohlräume ab - ohne Erfolg. Auch in der Nacht zum Mittwoch war die Feuerwehr noch mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.

Das Hinterhaus in der Düsseldorfer Innenstadt in der Nähe der bekannten Königsallee war am Montagnachmittag teilweise eingestürzt. Von einem mehrere Stockwerke hohen, leerstehenden Gebäudeteil blieb nur ein Trümmerberg mit Mauerteilen, Steinen, Latten und einem Rest vom Gerüst übrig.

Notfallseelsorger und Psychologen betreuten mehr als 50 Menschen: darunter Arbeiter von der Baustelle, Angehörige der Vermissten und Anwohner, die aus ihren Wohnungen heraus mussten. Rettungshunde waren zum Unglücksort gebracht, aber nicht eingesetzt worden. (dpa/fb)