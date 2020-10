Seit das Arbeitslosengeld II 2005 eingeführt wurde, wird es im Volksmund Hartz IV genannt. Doch woher kommt der Name?

„Hartz 4“: Ehepaar aus NRW hortet Goldschatz – unfassbar, was die Beamten noch alles entdecken

Das staunten die Beamten wohl nicht schlecht, als sie das erblickten...

Ein türkisches Ehepaar aus Hamm (NRW) hortete offenbar jahrelang Schätze von großem Wert in einem Bankschließfach, obwohl es gleichzeitig Hartz 4 bezog.

Der 44-jährige Baupflasterer und die 45-jährige Reinigungskraft mussten sich nun wegen gemeinschaftlichen Betrugs vor Gericht verantworten.

Doch woher stammt das Gold in dem Schließfach des Hartz 4-Paares aus Hamm?

Hartz 4: Ehepaar aus Hamm hortet Goldschatz im Schließfach

Beamte des Zolls stießen bei Ermittlungen auf das Bankschließfach. Wegen der regen Nutzung vermutete man dahinter Geldwäsche. In dem Fach fanden die Zollbeamten schließlich Bargeld in Höhe von 94.000 Euro sowie Schmuck, Münzen und sogar Goldbarren im Wert von 100.000 Euro. Zudem besitzt das Ehepaar noch ein Ferienhaus in der Türkei.

Die Staatsanwaltschaft warf dem Paar vor, insgesamt 81.354,09 Euro zu Unrecht vom Kommunalen Job-Center (KJC) bezogen zu haben. Und ohne die in Strafverfahren geltenden Verjährungsfristen hätte die Summe noch deutlich höher ausfallen können.

Das Ehepaar bunkerte jahrelang Gold in einem Bankschließfach und bezog „Hartz 4“. (Symbolbild) Foto: imago images / Norbert Schmidt

Hartz 4: Ehepaar aus NRW wegen Betrugs vor Gericht

Auf zivilrechtlichem Weg forderte das KJC von dem Ehepaar ganze 176.024 Euro zurück, die seit 2006 an die beiden geflossen sein sollen. Der Ehemann gab sich vor Gericht schuldbewusst, räumte jedoch auch ein, dass sich das Paar noch nie hätte etwas zu Schulden kommen lassen.

------------------

Das ist „Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II (ALG II)

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden - Kritiker sagen: Das ist menschenunwürdig

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

------------------

An den Schmuck kamen der 44 jährige und seine Frau bei ihrer Hochzeit im Jahr 1999. Die Goldgeschenke, darunter 39 Armreifen, werden vom Zoll auf einen Wert von rund 30.000 Euro geschätzt. Nach der Geburt der drei Kinder 2001 sollen die zahlreichen Goldmünzen dazu gekommen sein.

Das Gold sollte der Familie als Altersabsicherung dienen, so der Ehemann. Auch wurde für die Hochzeiten der Kinder und Verwandter gespart. Die Hartz4-Familie lebt ansonsten in einem Zechenhaus in eher einfachen Verhältnissen. Diese Sparsamkeit hielt das Gericht laut „Westfälischer Anzeiger“ den Angeklagten zugute.

So lautet das Urteil

Neben den 81.35,09 Euro, die das Paar zurückzahlen muss, kommt jeweils eine Geldstrafe in Höhe von 5.000 Euro auf die beiden zu. Laut des Vorsitzenden Richtes reiche es in diesem Fall nicht aus, den hinterzogenen Beitrag zurück zu zahlen. Wegen des gemeinschaftlichen Betrugs erhielten die beiden Freiheitsstrafen von einem Jahr und zehn beziehungsweise acht Monaten.

Das Urteil gegen das türkische Ehepaar ist noch nicht rechtskräftig. (mia)