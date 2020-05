„Hartz 4“-Empfängerin (44) aus NRW glaubt, schwanger zu sein – doch es gibt ein Problem

Für Ines soll es der schönste Tag in ihrem Leben werden. Die 44-jährige „Hartz 4“-Empfängerin aus Bergheim bei Köln hat in Ricky (27) die große Liebe gefunden. Jetzt will sich das Paar sich in der RTL-2-Sendung „Hartz und Herzlich“ das Ja-Wort geben.

Doch was eigentlich so einfach sein sollte, erweist sich als schwierig. Die „Hartz 4“-Bezieherin hat außerdem noch kurz vor der Hochzeit einen Verdacht, der bald alles verändern könnte.

„Hartz 4“-Paar Ines und Ricky wollen heiraten

Erst vor wenigen Tagen ist Ricky aus dem Gefängnis entlassen worden, 35 Tage saß der Arbeitslose wegen Schwarzfahrens hinter Gittern. Die bevorstehende Hochzeit kann er rechtzeitig antreten. Doch das „Hartz und Herzlich“-Paar lebt nur von 500 Euro im Monat, weiß nicht, wie es die Hochzeit bezahlen soll.

+++ Lena Meyer-Landrut teilt Bild – plötzlich schaltet sich RTL-Bachelor Andrej Mangold ein +++

-------------

„Hartz 4“:

„Hartz 4“ heißt eigentlich Arbeitslosengeld II

Es wurde zum 1. Januar 2005 eingeführt

Es ist die Grundsicherungsleistung für erwerbsfähige Leistungsberechtigte nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch

Es soll Leistungsberechtigten ermöglichen, ein Leben zu führen, das der Würde des Menschen entspricht

Allerdings kann es durch zulässige Sanktionen gekürzt oder ganz gestrichen werden

Die gesetzliche Grundlage für das ALG II bildet das Zweite Buch Sozialgesetzbuch

-------------

Geplant ist deshalb nur ein Kuchenessen mit Freunden aus der Wohngegend, das Kleid spendiert ihre Mutter. Die Trauung selbst soll nur standesamtlich stattfinden. „Kirchlich hätten wir uns gar nicht leisten können“, erklärt Ines in der Doku-Sendung. „Wenn man arbeiten gehen könnte, wäre es anders. Dann könnte man sich mehr leisten. Bei ‚Hartz 4‘ ist es schwierig, das muss man zusammensparen. Anders geht’s nicht.“

+++ „Hartz 4“-Empfängerin wird Mama – unglaublich, weshalb sie nicht verhütet hat +++

„Hartz 4“-Empfängerin Ines schwanger?

Eine andere Sache macht Ines auch noch zu schaffen. Sie hat die Vermutung, schwanger zu sein. Doch sie hat große Angst: „Wie soll man sich dabei fühlen, wenn man letztes Jahr ein Kind verloren hat? Es ist komisch“, so die 44-Jährige.

Einen Test hat sie bislang noch nicht gemacht, kann ihn nicht bezahlen. Ein großes Problem.

Ines und Ricky sind verheiratet. Foto: RTLZwei/ TVnow

Immerhin: Die Hochzeit findet wie gewohnt statt – trotz Geldsorgen. Und wer weiß, vielleicht können Ines und Ricky ihre Familie ja schon bald vergrößern… (jhe)