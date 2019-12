Zurück hinter Gittern - diesen Wunsch äußerte nun ein ehemaliger Häftling in NRW. Der Grund: Er will außerhalb des Gefängnisses nicht von Hartz 4 leben. (Symbolbild)

„Hartz 4“-Empfänger will zurück in den Knast – der Grund ist abstrus

Aachen. Die meisten Insassen eines Gefängnisses sind froh, wenn sie endlich wieder in Freiheit sind. Nicht jedoch ein Ex-Häftling aus NRW. Denn das Leben mit Hartz 4 schmeckt dem 64-Jährigen so gar nicht.

Jetzt will er zurück in seine kleine Zelle und hinter Wände aus Stahlbeton. Lieber Gefängnis als Hartz 4 - so die Überzeugung des Ex-Sträflings. Doch es gibt ein Problem: Denn die JVA will ihn nicht zurücknehmen. Über den verrückten Fall berichtete die „Bild“.

Hartz 4 – schlimmer als Knast?

Es ist schon eine Weile her, dass der Mann zuletzt Luft außerhalb der Gefängnismauern atmen konnte. 2002 wurde er nach Banküberfällen zu einer langen Haftstrafe verurteilt, mit anschließender Sicherheitsverwahrung.

Offenbar hatte sich der Mann in den Jahren gut mit seiner Situation arrangiert. Denn seitdem er im April dieses Jahres auf freien Fuß gesetzt wurde, bettelt er vehement um eine Rückkehr zur alten Wirkungsstätte.

Schon 2016 sollte er eigentlich frei kommen

Besonders kurios: Eigentlich sollte der 64-Jährige bereits 2016 entlassen werden. Doch vor drei Jahren weigerte er sich noch erfolgreich, wurde lediglich in eine andere JVA verlegt.

Knapp drei Jahre später also der „Schock“ - ein Gutachter sah „keine erkennbaren größeren Risiken“, wie es im Bericht heißt. Der 64-Jährige fiel nach seiner Entlassung in Hartz 4. Die Wiedereingliederung in den Alltag sowie die Aufnahme eines Jobs seien schwierig. Verständlich: Schließlich verbrachte der Mann die vergangenen 17 Jahre hinter Gittern.

Mann steht mit Rollkoffer vor JVA

Dieser Umstand führte wohl schließlich auch zu einer verrückten Aktion: Mit einem Rollkoffer stand der Mann vor der JVA in Aachen und bat um Einlass. Er wollte zurück in den Knast. Doch dort stieß er auf taube Ohren.

Nicht schön - aber vertraut. Der Ex-Insasse will nichts sehnlicher als zurück in seine Zelle. (Symbolbild) Foto: imago images / ecomedia/robert fishman

Das einzige, was man dem Mann hätte anbieten können, sei ein Transport in seine letzte JVA gewesen. Das lehnte der Senior jedoch ab - aus Gründen der Liebe.

Seine Freundin wohne in der Nähe der JVA Aachen. Ein Besuch ist da natürlich einfacher, als im rund 170 Kilometer entfernten Werl, wo er zuletzt untergebracht war.

Den Ex-Häftling bringt seine Lage dabei offenbar an den Rand der Verzweiflung. Gegenüber der „Bild“ erklärte er: „Notfalls sage ich, ich überfalle sonst wieder eine Bank.“ Bleibt zu hoffen, dass sich die Situation auch ohne solch einen aussichtslosen Akt auflösen lässt. (dav)