„Hartz 4“-Empfänger aus NRW betritt Möbelhaus – und macht schreckliche Erfahrung

Hamm / Bergkamen. Es schien alles geregelt zu sein für einen „Hartz 4“-Empfänger aus NRW und seinen Sohn.

Der 44-Jährige fand eine kleine Wohnung in seiner Heimatstadt Hamm (NRW) und das Jobcenter bewilligte sogar die Finanzierung der Erstausstattung. Sprecherin Heike Nowak zufolge wurde diesbezüglich ein Rahmenvertrag mit dem Möbelhaus Poco abgeschlossen. Doch der Einkauf in der Poco-Filiale verlief für den „Hartz 4“-Empfänger alles andere als erfolgreich.

„Hartz 4“-Empfänger wird bei Poco rausgeworfen – „Absolut diskriminierend“

Anfang Mai begab sich der Mann mit seinem Auftragsschein in eine Poco-Filiale in Bergkamen. Doch Möbel kaufen dürfte er dort nicht. Der Grund: In dem Einrichtungsgeschäft lief an jenem Tag eine 20-Prozent-Rabatt-Aktion – und als Klient des Jobcenters sei der 44-Jährige davon ausgeschlossen.

Ein Kundenberater schickte den Mann wieder nach Hause – „Und das nicht dezent, sondern so, dass es fünf, sechs Kunden in der Nähe mitbekamen“, erzählt der arbeitslose Vater.

Heike Nowak vom Jobcenter kann es nicht fassen. „Zu sagen, Sie werden nicht bedient, weil Sie vom Jobcenter kommen, ist absolut diskriminierend“, meint die Pressesprecherin gegenüber dem „Westfälischen Anzeiger“. Zudem hätte der Kunde ja nicht persönlich von der Rabatt-Aktion profitiert, da das Jobcenter ja sowieso die Kosten übernommen hätte.

Möbelhaus Poco bedauert den Vorfall

Auf Nachfrage von DER WESTEN teilte Poco mit, wie sehr man das Verhalten gegenüber dem 44-Jährigen bedauere. „Poco möchte niemanden diskriminieren“, betonte Sprecherin Alexandra Gryta. Dieser Fall sei auch aus dem Grund unerfreulich, weil Personen mit geringerem Einkommen gerade die Zielgruppe des Möbelhauses darstellen.

Um derartige Fehler in Zukunft zu vermeiden, sollen die Mitarbeiter nun geschult werden. „Da wird eine Sensibilisierung stattfinden“, kündigte Gryta an.

Doch auch das Jobcenter hatte nicht ganz fehlerfreie Arbeit geleistet. Auf dem Auftragsschein des arbeitslosen 44-Jährigen hatten die Verantwortlichen nicht alle benötigten Möbel angekreuzt, sodass der Mann einige Gegenstände selbst hätte bezahlen müssen.

Nachdem schlussendlich alle Hindernisse beseitigt waren, konnte der 44-Jährige seinen Möbeleinkauf bei Poco dann doch noch erfolgreich durchführen. (at)