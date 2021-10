Haltern: 13-Jähriger vermisst! Hast du den Jungen gesehen?

Mithilfe eines Fotos sucht die Polizei NRW nach einem vermissten Teenager aus Haltern.

Zuletzt gesehen wurde der 13-jährige Franklin M. am 4. Oktober gegen 15:30 Uhr in einer Arztpraxis in Haltern.

Haltern: 13-Jähriger aus Obhut seines Pflegevaters entwischt

Wie die Polizei NRW angibt, sei das vermisste Kind am besagten Tag während eines Arztbesuches in Haltern aus der Aufsicht seines Pflegevaters entwischt. Der 13-jährige Junge sei derzeit in der LWL Klinik Marl untergebracht. Nun fehlt von ihm jedoch jede Spur. Auch mögliche Anlaufadressen des Jungen seien nicht bekannt.

--------------------------

Ein paar Fakten über das Bundesland NRW:

Nordrhein-Westfalen ist eine parlamentarische Republik

Mit rund 17,9 Millionen Einwohnern ist es das bevölkerungsreichste Bundesland

Die Landeshauptstadt ist Düsseldorf

Die bevölkerungsreichste Stadt ist Köln

--------------------------

Bekleidet sei der Junge lediglich mit einem T-Shirt und einer Jeanshose. Er führe weder ein Mobiltelefon noch Bargeld mit sich.

Franklin M. aus Haltern wird vermisst: So sieht der Junge aus

Franklin M. aus Haltern wird vermisst. Foto: Polizei NRW

So sieht der vermisste Junge aus Haltern aus. Foto: Polizei NRW

Franklin ist blond, hat grüne Augen und lange Haare, eine kräftige Statur und ist 174 cm groß. Darüber hinaus werden keine besonderen Merkmale genannt. Der Junge habe eine „normale Erscheinung“.

--------------------------

Weitere Meldungen aus NRW:

Sparkasse in Dortmund: Frau am Geldautomaten mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Edeka in NRW: Überfall auf Supermarkt! Wie die Angestellten reagiert, ist heldenhaft

Gelsenkirchen: Razzia! Mehrere NRW-Städte im Fokus – Spur der Ermittlungen reicht bis nach Spanien

--------------------------

„Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des vermissten Kindes machen?“, will die Polizei nun wissen. Hinweise können der Polizei Recklinghausen unter der Telefonnummer 0800/2361111 oder per E-Mail unter poststelle.recklinghausen@polizei.nrw.de gemeldet werden.