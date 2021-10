Haltern: 13-Jähriger mittlerweile wieder aufgetaucht

Mithilfe eines Fotos suchte die Polizei NRW nach einem vermissten Teenager aus Haltern.

Zuletzt war der 13-jährige am 4. Oktober gegen 15:30 Uhr in einer Arztpraxis in Haltern gesehen worden. Mittlerweile ist er wieder aufgetaucht.

Haltern: 13-Jähriger aus Obhut seines Pflegevaters entwischt

Wie die Polizei NRW angibt, sei das vermisste Kind am besagten Tag während eines Arztbesuches in Haltern aus der Aufsicht seines Pflegevaters entwischt. Der 13-jährige Junge sei derzeit in der LWL Klinik Marl untergebracht. Nun fehlt von ihm jedoch jede Spur. Auch mögliche Anlaufadressen des Jungen waren nicht bekannt.

--------------------------

Weitere Meldungen aus NRW:

Sparkasse in Dortmund: Frau am Geldautomaten mit Messer bedroht – Polizei sucht Zeugen

Edeka in NRW: Überfall auf Supermarkt! Wie die Angestellten reagiert, ist heldenhaft

Gelsenkirchen: Razzia! Mehrere NRW-Städte im Fokus – Spur der Ermittlungen reicht bis nach Spanien

--------------------------

Mittlerweile ist der 13-Jährige Junge aus Marl wohlbehalten durch die Polizei im Bereich Werne angetroffen worden.