Besucher gehen an Halloween in die Zoos in NRW – schon am Eingang stockt ihnen der Atem

Der Herbst zeigt sich von seiner düsteren Seite – und das kann nur eins heißen: Halloween ist da! Und natürlich wird es auch am Freitag, 31. Oktober, wieder schaurig-schön in NRW. Schon jetzt feilen viele an ihren Kostümen, planen ihre Schminke und suchen nach der perfekten Location, um gemeinsam mit Vampiren, Hexen und Gespenstern in die Nacht zu tanzen.

Doch nicht jeder braucht laute Musik oder blinkende Lichter, um sich zu gruseln: Manche zieht es stattdessen in den Zoo. Denn dort warten nicht nur Tiere – sondern auch jede Menge Gänsehaut-Momente. Schon am Eingang könnte es einem kalt den Rücken herunterlaufen …

Halloween im Zoo: HIER wirds schaurig

Im Zoo Duisburg wird’s an Halloween richtig schaurig – und das ganz ohne grelles Scheinwerferlicht. Wie der Zoo auf Facebook verrät, heißt es am 31. Oktober: Licht aus, Grusel an. Denn wenn die Dunkelheit über die Gehege fällt, erwacht dort eine ganz besondere Stimmung. Leuchtende Geister mit spitzen Hüten, blutverschmierte Skelette und Hexen in unheimlichen Posen sollen zudem für jede Menge Gänsehaut sorgen.

Zwischen 17 und 21.30 Uhr erwartet große und kleine Halloween-Fans ein abwechslungsreiches Programm: besondere Tierfütterungen (unter anderem bei den Seekühen und Beutelteufeln), Mitmachaktionen und Überraschungen, die vor allem für jüngere Besucher gedacht sind. Hunde müssen an diesem Abend leider zu Hause bleiben – dafür darf die ganze Familie kommen, am besten natürlich verkleidet. Die Tickets kosten 18,50 Euro für Erwachsene und 11 Euro für Kinder bis 17 Jahre.

Feuershow am Eingang: Hunde sollten nicht mitkommen

Und in n der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen wird es an Halloween in NRW wieder richtig unheimlich – und das gleich an zwei Abenden. Am 31. Oktober und 1. November, jeweils von 18 bis 22 Uhr, verwandelt sich der Zoo in eine schaurig-schöne Welt voller unheimlicher Gestalten und Lichter: Über vier Kilometer Gruselwege führen durch Alaska, Afrika und Asien.

Ein besonderes Highlight sind dabei die Feuershows um 20 und 21 Uhr im Eingangsbereich. Die Veranstaltung richtet sich vor allem an Familien mit Kindern ab etwa sechs Jahren – zu gruselig wird’s also nicht. Hunde sollten allerdings besser zu Hause bleiben, denn für sie ist der Gruseltrubel nichts. Wichtig für alle, die dabei sein wollen: Die Tickets kosten für Erwachsene 18,90 Euro und für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren 13,90 Euro.

