Halloween-Veranstaltungen in NRW: Events mit Grusel-Faktor

Es wird wieder düster: Halloween steht nämlich vor der Tür und NRW verwandelt sich in eine riesige Gruselzone.

Und egal ob Vampir, Hexe oder ganz ohne Kostüm – in NRW wird gefeiert, erschreckt und getanzt, was das Zeug hält. Wir geben euch den Überblick, wo ihr dieses Jahr garantiert nicht alleine durch die Nacht wandert.

Halloween 2025 in NRW: Hier wird’s richtig gruselig

In Bochum läuft das Gruselspektakel gleich an mehreren Fronten. Im Prater Bochum heißt es: „Die Nacht der Untoten“. Auf vier Floors – von Charts über Urban bis 90er und Mallorca-Hits – mischen sich Monster unter die Partygäste. Einlass ist am Freitag, dem 31. Oktober ab 21 Uhr – aber Achtung: Es gibt keinen Vorverkauf, also frühzeitig kommen!

Wer lieber unter der Regenbogenflagge feiert, sollte beim Bahnhof Langendreer vorbeischauen: Dort findet am selben Abend die „Girls Edition“ der großen LGBT+ Halloween Party statt – FLINTA*-only, mit DJane NiciNation, LED-Robotern und jeder Menge schauriger Deko. Einen Tag später folgt dann die Boys Edition, bei der alle aus der queeren Community willkommen sind. Tickets gibt’s online, ab 8 Euro.

Bochum & Bottrop: Haus der Bösewichte & mehr

Gruselig, aber kinderfreundlich geht es beim Haus der Bösewichte im Alten Pastorat an der Werner Straße in Bochum zu. Hier erwartet Familien ein Outdoor-Erlebnis mit Stationen zum Mitmachen, Geschicklichkeitsspielen und Treffen mit allerlei schaurigen Charakteren. Erwachsene dürfen allerdings nur in Begleitung von Kindern rein. Los geht’s bereits am Sonntag, dem 26. Oktober zwischen 16 und 19 Uhr – Tickets gibt’s ausschließlich online.

Wem nach Club statt Kürbis ist, für den ist die Halloweenparty in der Zeche Bochum eine Option. Auf zwei Floors gibt’s Charts, House, HipHop und Dancehall – dazu blutige Shots und Getränke-Specials. Ab 16 Jahren, Eintritt nur an der Abendkasse für 7 Euro, los geht’s um 22 Uhr.

In Bottrop hat die Eloria Erlebnisfabrik gleich drei Zielgruppen im Blick: Am frühen Nachmittag feiern Kinder (6–15 Jahre) mit Pommes und Softdrink, später tanzen die Jugendlichen (ab 16). Die Erwachsenen erwartet ab 21 Uhr eine volle Partynacht bis 3 Uhr – inklusive Welcome Shot. Tickets gibt’s im Vorverkauf ab 27 Euro, wer später kommt, zahlt an der Abendkasse 29 Euro – oder greift zum Late-Night-Ticket ab Mitternacht. Wer den ganz großen Nervenkitzel sucht, fährt nach Bottrop-Kirchhellen zum Movie Park Germany.

Nervenkitzel in Duisburg: HIER kannst du feiern gehen

Auch in Duisburg wirds gruselig: Das Halloween Run im Landschaftspark Duisburg-Nord lädt wieder zum Laufevent ins schaurige Industrie-Ambiente ein, mit Strecken von 5 km und 10 km sowie Kinderläufen über 500 Meter und 1,2 Kilometer. Mit dabei ist auch ein buntes Rahmenprogramm für die ganze Familie – inklusive Kinderschminken, Kürbisschnitzen und Kostümwettbewerb. Startgeld ab 27,90 Euro (Kinder ab 12,90 Euro).

Weniger sportlich, aber mindestens genauso spannend, wird es im Zoo Duisburg. Dort verwandelt sich das Gelände ab 17 Uhr in eine schaurig beleuchtete Geisterwelt – mit mystischem Nebel, tierischen Überraschungen und besonderen Fütterungen. Kinder zahlen 12 Euro, Erwachsene 19,50 Euro. Für Nachtschwärmer geht’s im Parkhaus Meiderich ab 21 Uhr weiter: Die Halloween-Party „80er bis heute“ soll für gute Laune sorgen – und wer verkleidet kommt, bekommt sogar ein Freigetränk. Der Eintritt? Kostenlos.

Dortmund und Essen: Westfalenpark oder Zeche?

In Dortmund wirds auch schaurig: Bei den Scary Hours im Nightrooms wird’s ab 22 Uhr richtig laut – mit drei Floors, Live-DJs, Gratis-Make-up und jeder Menge Gruseldeko. Kostüm ist kein Muss, aber erwünscht. Und wer mit der Familie feiern will, sollte sich das Halloween Familienfest im Westfalenpark merken. Für Kinder bis 10 Jahre gibt’s eine Geisterbahn zu Fuß, ein Grusellabyrinth, eine kleine Disco und jede Menge Mitmach-Aktionen. Der Eintritt kostet ab 5,50 Euro, Familienpakete sind ebenfalls erhältlich.

In Essen herrscht auch Party-Alarm. Die Zeche Carl lädt nämlich zur traditionellen „Nacht des Grauens“ mit Pop, Rock und Charts. Los gehts ab 21 Uhr, Tickets kosten im VVK 13 Euro, an der Abendkasse 15 Euro. Wer lieber etwas wilder unterwegs ist, findet im turock seine Halloween-Heimat: Bei der „Slaughter Party“ gibt’s Alternative, Metal, Indie und Crossover – dazu Guinness oder Krombacher zum Sonderpreis von 4 Euro. Eintritt ab 5 Euro im Vorverkauf.

Halloween in Gelsenkirchen: Es wird schaurig in NRW

Gruselstimmung gibt’s auch in Gelsenkirchen: Die ZOOM Erlebniswelt lädt am 31. Oktober und 1. November zu einem Abend mit Lichtinstallationen, Gruselpfaden, Stelzenwesen und einem Zombiefriedhof ein. Eine Feuershow soll das Horrorprogramm abrunden. Tickets kosten 18,90 Euro für Erwachsene und 13,90 Euro für Kinder. Und wem nach klassischer Clubnacht zumute ist, sollte einen Abstecher zum City Pub wagen – dort läuft Halloween-Musik auf zwei Floors, aufgelegt vom DJ „Der fliegende Holländer“.

Egal ob als Zombie, Hexe oder einfach nur Partygänger – an Halloween gibt es in NRW 2025 keine Ausreden. Die Auswahl an Events ist groß, die Stimmung garantiert schaurig-schön – also rein ins Kostüm, rauf auf die Tanzfläche und: Happy Halloween!