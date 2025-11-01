Halloween-Nacht in NRW – scheußliche Szenen in Flüchtlingsunterkunft

In der Nacht von Freitag (31. Oktober) auf Samstag (1. November) war es mal wieder so weit. In ganz NRW feierten Menschen Halloween.

Die Halloween-Nacht hatte in den vergangenen Jahren regelmäßig zu Chaos auf den Straßen in der gesamten Bundesrepublik geführt. Schlägereien, Zünden von verbotener Pyrotechnik und andere Straftaten waren an der Tagesordnung. Doch in diesem Jahr blieb es an Halloween in NRW weitgehend ruhig.

Halloween in NRW weitgehend ruhig

In den Ruhrgebietsstädten Bochum, Dortmund, Duisburg und Essen sprachen die Polizeistellen von einer relativ entspannten Nacht – im Vergleich zu mancher Halloween-Nacht der Vorjahre. Zwar kam es mancherorts zu vereinzelten Schlägereien, sodass Sanitäter und Notärzte alle Hände voll zu tun hatten. Aber die Gesamt-Bilanz der diesjährigen Halloween-Nacht sei deutlich entspannter als in manchen Vorjahren.

Auffällig war lediglich, dass in diesem Jahr ungewöhnlich viele Böller gezündet wurden. Zu bösen Verletzungen oder sonstigen schlimmen Szenen kam es dabei jedoch nicht.

Auch im Rheinland eskalierte die Lage nicht. In Köln, Düsseldorf oder Bonn kam es zu manchen Körperverletzungsdelikten. Auch hier wurde in diesem Jahr viel Feuerwerk gezündet.

Hässliche Szene in Flüchtlingsunterkunft

Zu einer hässlichen Szene kam es in Drolshagen im Kreis Olpe. Dort wurde ein illegaler Feuerwerkskörper in ein offenes Fenster einer Flüchtlingsunterkunft geworfen. Der 22-jährige Bewohner blieb unverletzt. Fünf Jugendliche im Alter zwischen 14 und 19 stehen im Verdacht, den Feuerwerkskörper in die Unterkunft geworfen zu haben. Das Polizeipräsidium Hagen als zuständige Behörde für Staatsschutzdelikte hat die Ermittlungen aufgenommen, weil eine politische Tat nicht ausgeschlossen werden kann. (mit dpa)