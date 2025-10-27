Ich war zum ersten Mal beim Halloween-Special im Movie Park – auf einmal rannten alle los

Nebel, Schreie, kalter Wind – wer in diesen Tagen durch den Movie Park in Bottrop läuft, fühlt sich schnell wie mitten in einem Horrorfilm. Überall lauern Monster, Zombies und dunkle Gestalten. Und das aus gutem Grund, denn derzeit findet das Halloween-Special im Movie Park statt.

Eben genau da wollte ich testen: Wie gruselig ist das Halloween-Event wirklich? Doch mitten in meinem Test rannten auf einmal alles los …

Halloween im Movie Park: Lohnt sich die Parade?

„Geh mal in den Movie Park!“, oder „Ich sag dir, das Halloween-Special ist erste Sahne!“ – so oder so ähnlich musste ich mir schon oft anhören, wie gut der Freizeitpark in NRW sein soll. Besonders, wenn Halloween vor der Tür steht. Genau dann verwandelt sich der Park nämlich in eine Horror-Zone voller spezieller Attraktionen und gruseliger Gestalten. Also warum nicht? Mit einem leicht mulmigen Gefühl im Bauch machte ich mich an einem Donnerstag auf den Weg nach Bottrop.

++ Auch spannend: Movie Park mit wichtigem Hinweis für alle Fans des Horror-Festivals – neue Infos zu den Tickets ++

Und wie es im Herbst eben so ist, zeigte sich das Wetter von seiner launischen Seite: Mal schüttete es, mal wehte ein ordentlicher Wind, dann wieder blitzte die Sonne durch die Wolken. Doch all das schien die Fans nicht abzuhalten: Als ich am späten Nachmittag ankam, strömten bereits zahlreiche Gruppen in den Movie Park. Und kaum bin ich durch den Eingang gegangen, fiel mir eine große Menschentraube auf. Dicht an dicht standen die Besucher da, Handys griffbereit und alle redeten aufgeregt durcheinander. Kein Wunder, denn in wenigen Minuten sollte der Aufmarsch der Monster starten.

Achtung: Wer zu spät kommt, steht hinten an

Und eben diese sorgen nicht erst seit Kurzem für einen echten Hype, denn seit dem 27. September bis zum 9. November sorgt der Movie Park auch in diesem Jahr wieder mit zahlreichen Halloween-Shows für Gänsehaut. Dabei warten ganze neun Horror-Erlebnisse auf die Besucher – so viele wie noch nie zuvor. Eines der Highlights ist eben der Monstermarsch auf dem Horrorwood Boulevard. Und genau der beginnt offiziell um 17.50 Uhr. Klar ist aber, es lohnt sich, früh da zu sein – denn schon ab 17.35 Uhr sammelten sich bei meinem Besuch die Menschenmengen. Und das aus gutem Grund, wie ich schnell merkte.

Er schreitet aus dem Nebel: Eine Figur aus dem Aufmarsch der Monster im Movie Park. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Denn während die Security für Ordnung sorgte, dröhnte plötzlich gruselige Musik aus den Lautsprechern. Die Menge wurde still und Handys wurden gezückt – schließlich will niemand den Moment verpassen. Dann plötzlich, wie aus dem Nichts fuhr eine alte schwarze VW-Limousine aus einem der Häuser. Gefolgt von Gestalten in langen schwarzen Kutten. Im offenen Kofferraum: ein Sarg. Doch das war erst der Anfang. Nach und nach tauchten sie auf – gruselig geschminkte Monster, verkleidete Personen mit Puppen, Äxten, Baseballschlägern und jeder Menge Kunstblut im Gesicht. Dicker Rauch legte sich über die Straße, Nebel hüllte alles ein.

Plötzlich rennen alle los

Die Spannung stieg. Ich merkte, wie mir tausend Gedanken durch den Kopf schossen: „Wird gleich jemand vor mir stehen? Werde ich erschrecken?“ Ich zog meine Jacke enger und wartete – bis er plötzlich auftauchte: eine Art Dracula, der elegant aus dem Rauchmeer hervortrat. Hinter ihm seine Gefolgschaft, perfekt einstudiert, Schritt für Schritt, bewaffnet mit allerlei Werkzeug.

Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Mein persönliches Highlight? Ganz klar: eine Art gruseliger Willy Wonka. Mit buntem Outfit, großem Zylinder und einer einzigartigen Performance brachte er die Menge zum Jubeln. Ihm folgten weitere Gestalten – blutverschmierte Monster, Menschen mit Hörnern, Masken und bizarren Kostümen. Alle marschierten sie im Gleichtakt die geschmückte Straße entlang, vorbei an unzähligen Zuschauern.

Die Menge rennt den Monstern im Movie Park hinterher. Foto: Ann-Kathrin Ullrich/ DER WESTEN

Doch als die letzten Monster an mir vorbeizogen, konnte sich die Menge nicht mehr halten. Nachdem die Security den Weg freigegeben hatte, rannten viele einfach hinterher – als könnten sie sich dem Bann der Verkleideten nicht entziehen. Auch ich ließ mich ein Stück mitziehen, blieb dann aber stehen. Für mich reichte der Anblick – denn: Nach dem Monsteraufmarsch ist vor dem Monsteraufmarsch.

Mehr News:

Die Kreaturen treiben sich nämlich danach im ganzen Park herum – und erschrecken die Besucher an allen Ecken. Natürlich erwischte es auch mich ein, zwei Mal. Mein Fazit: Es hat sich definitiv gelohnt, im Regen auszuharren. So etwas habe ich wirklich noch nie erlebt.