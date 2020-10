Halloween in NRW: Diese Corona-Regeln musst du am Gruselfest beachten

Für viele in NRW gehört es einfach dazu an Halloween: Von Tür zu Tür mit den Kindern ziehen und Süßigkeiten einsammeln.

Doch wegen der Corona-Pandemie fallen zahlreiche Veranstaltungen dieses Jahr an Halloween in NRW und ganz Deutschland aus.

Halloween in NRW: Diese Regeln musst du beachten

Partys und Spukhäuser sind abgesagt, der Zombiewalk in Essen fällt ebenfalls aus und der Weihnachtsmarkt steht zumindest auf der Kippe. Von Partys zuhause wird tunlichst abgeraten, gelten doch gerade diese privaten Feiern als die Treiber Nummer eins in der Pandemie.

Doch wie steht es um das in gruseligen Kostümen von Tür zu Tür wandern, „Süßes oder Saures“ rufen und dann im besten Falle reich mit Süßkram beschenkt werden?

Halloween in NRW: Fällt es dieses Mal ganz aus? Foto: dpa

Am Mittwoch berieten die Länderchefs mit Bundeskanzlerin Angela Merkel über weitere Maßnahmen. Dieser zieht auch harte Kontaktbeschränkungen nach sich.

Und diese wiederum wirken sich zumindest theoretisch laut dem Land NRW auch auf das gruselige Süßigkeitensammeln aus. Denn da man sich nur noch mit einem anderen Haushalt in der Öffentlichkeit treffen darf, bedeutet das: Die Kinder dürften nur noch an einer Tür klingeln.

Würden sie an zwei Türen klingeln, hätten sie sich mit zwei Haushalten getroffen. Zwar nacheinander, aber trotzdem.

Halloween hat noch andere Regeln

Aber: Die Kontaktbeschränkungen gelten erst ab dem 2. November. Das bedeutet: Aktuell gelten die derzeitigen Bestimmungen und das auch noch am Samstag, an Halloween. Und die aktuellen Regeln besagen, dass man sich noch mit fünf Menschen aus verschiedenen Haushalten treffen darf. Die Kinder dürfen also an fünf Türen klingeln.

Das ist Halloween

findet immer am 31. Oktober statt

wird auch "All Hallows Eve" genannt

stammt ursprünglich aus Irland

die irischen Einwanderer nahmen das Fest mit in die USA und bauten die Bräuche aus

Seit den 1990er Jahren verbreiten sich Halloween-Bräuche in US-amerikanischer Ausprägung auch in Europa

Besonders der Ausfall der Karnevalssaison wegen des zweiten Golfkriegs 1991 führte zur verstärkten Werbung der Karnevalsbranche für Halloween desselben Jahres

Einschränkung sozialer Kontakte ist das Gebot der Stunde

Dennoch sollten soziale Kontakte auch jetzt schon eingeschränkt werden.

„Die Einschränkung der sozialen Kontakte ist das Gebot der Stunde“, betont die Landesregierung. Gerade in Regionen, die sehr stark vom Coronavirus betroffen sind, sollten sich die Menschen besonnen verhalten.

Ein generelles Verbot von Tür zu Tür zu gehen gibt es nicht. Aber: Ob es so ratsam ist, andere Menschen den vielleicht ungewollten Kontakten auszusetzen, bleibt fraglich.

Vielleicht doch lieber Halloween im eigenen Garten feiern

Da bleibt wohl nur eines übrig: Halloween im eigenen Garten, auf dem Balkon oder der Terrasse feiern. Und zwar nur mit den Menschen aus dem eigenen Haushalt. Und die Süßigkeiten fliegen wie an Karneval zu den Kindern hinab, anstatt dass sie diese mühsam an fremden Türen sammeln müssen. (fb)