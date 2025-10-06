„Hallo Doc!“ zum Thema Hirntumore: Expertinnen und Experten diskutieren in Lünen

Es ist ein wichtiges Thema, das an diesem Montag in der Stadt Lünen besprochen wird. Im Rahmen der „HALLO DOC!“-Veranstaltungsreihe der Patientenorganisation „yeswecan!cer“ geht es am 6. Oktober 2025 um Hirntumore.

Die Veranstaltung soll dabei als Diskussionsplattform dienen. Hier sprechen Ärztinnen und Ärzte, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Aber auch Patientinnen und Patienten kommen zu Wort. Geleitet wird die Veranstaltung, die ab 17.30 Uhr auf dem Erlebnisreich Campus stattfindet, von TV-Moderatorin Tanja Bülter. Und noch ein weiterer Stargast wird in der NRW-Stadt nahe Dortmund dabei sein: Schauspieler Ralph Herforth („Unter anderen Umständen“, „Tatort“).

Um welche Themen wird es genau gehen?

Standardtherapien, innovative und experimentelle Ansätze

den aktuellen Stand der Forschung

elektrische Wechselfelder

Studien und individuelle Therapiekonzepte

Pseudo-Progress und Tumorwachstum

Vorbereitung auf die Operation und was Patient*innen danach erwartet

Wichtigkeit der Pflege und Unterstützung für Angehörige

Als Expertinnen und Experten mit dabei sind Prof. Dr. Martin Glas (Chefarzt, Klinik für Neurologie und Neuroonkologie, St. Marien Hospital Lünen), Dr. Dr. Saskia Biskup (Fachärztin für Humangenetik und Unternehmerin) sowie Prof. Dr. Walter Stummer (Direktor Klinik für Neurochirurgie, Uniklinik Münster). Für den Austausch im Anschluss stehen Prof. Dr. Nicolai El Hindy (Chefarzt, Klinik für Neurochirurgie und Wirbelsäulenchirurgie, St. Marien Hospital Lünen), sowie Lea Kauffmann (Pflegeexpertin, Medizinische Hochschule Hannover, Klinik für Neurochirurgie) zur Verfügung.

Anmeldung unter: https://yescon.org/hd/

Die Veranstaltung findet am Montag zwischen 17.30 und 20 Uhr im Erlebnisreich Campus Lünen, Hüttenallee 64 bis 66, statt.