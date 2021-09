Hagen: Anschlag auf Synagoge geplant? Bericht enthüllt erschreckende Details über 16-Jährigen

Vor der Synagoge in Hagen bezog am Mittwochabend eine Hundertschaft der Polizei Stellung.

Hagen. Großeinsatz der Polizei in Hagen wegen eines mutmaßlich geplanten Anschlags auf eine Synagoge!

Vor der Synagoge in Hagen bezog am Mittwochabend eine Hundertschaft der Polizei Stellung. In der Nacht konnten die Behörden Entwarnung geben. Doch ein Bericht des „Spiegel“ enthüllt erschreckende Details.

Hagen: Großeinsatz der Polizei vor Synagoge

Aufgrund einer „möglichen Gefährdungslage“, wurde die Potthofstraße rund um die Synagoge am Abend zwischenzeitlich gesperrt. Vor dem Gotteshaus selbst patrouillieren schwer bewaffnete Polizeikräfte.

Die Polizei Dortmund teilte gegen 20.59 Uhr auf Twitter mit: „Uns liegen aktuell Hinweise über eine mögliche Gefährdungslage im Zusammenhang mit einer jüdischen Einrichtung in Hagen vor. Polizeiliche Schutzmaßnahmen wurden entsprechend angepasst. Wir stehen in einem engen Kontakt mit der jüdischen Gemeinde.“

Auf Nachfrage von DER WESTEN wollte die Polizei zunächst noch keine weiteren Informationen bekanntgeben.

Polizei Hagen: „Die Menschen sind in großer Sorge“

In der Nacht gaben die Behörden dann endgültig Entwarnung. „Es konnten vor Ort keine Hinweise auf eine Gefährdung festgestellt werden“, teilte die Polizei Dortmund mit.

Man sei im stetigen Austausch mit der betroffenen jüdischen Gemeinde in Hagen und in ganz NRW. Mangels Hinweisen für eine Gefährdung beendete die Polizei alle akuten Maßnahmen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern jedoch weiter an.

„Wir sind jetzt in besonders engem Kontakt mit der jüdischen Gemeinde. Die Menschen sind in Sorge“, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Donnerstag.

„Spiegel“-Bericht enthüllt Anschlags-Pläne auf Synagoge in Hagen

Und die Sorge scheint berechtigt. Wie der „Spiegel“ berichtet, soll ein 16-jähriger Syrer einen Sprengstoff-Anschlag auf die Synagoge geplant haben.

Demnach hätten Sicherheitsbehörden Hinweise eines ausländischen Geheimdienstes über den in Hagen mit seinem Vater lebenden Jugendlichen erhalten. Der 16-Jährige soll in einem Chat über einen geplanten Anschlag auf eine Synagoge in Hagen geschrieben haben. Staatsschützer würden die Wohnung des Tatverdächtigen seit den Morgenstunden durchsuchen.

Dabei sollen auch Sprengstoffhunde zum Einsatz kommen.

Groß-Alarm zu Jom Kippur

Am Mittwoch und am Donnerstag ist Jom Kippur (Versöhnungsfest), der höchste Feiertag des Judentums. Die Gläubigen widmen sich dabei dem Beten und Fasten.

Ein für Mittwochabend geplanter Gottesdienst zu Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag, wurde kurzfristig abgesagt. Nachbarn, die im Umfeld zu ihren Wohnungen wollten, mussten ihren Personalausweis vorzeigen. Hundeführer mit mehreren Polizeihunden durchsuchten die Synagoge und das benachbarte Gemeindehaus, in dem auch eine Arztpraxis untergebracht ist. Sie fanden offensichtlich nichts in den Gebäuden.

Schnell waren auch die Erinnerungen an den Terroranschlag in Halle in Sachsen-Anhalt an Jom Kippur vor zwei Jahren wach geworden. Damals fiel der Versöhnungstag auf den 9. Oktober. Ein bewaffneter Rechtsextremist hatte versucht, gewaltsam in die Synagoge von Halle einzudringen. Als die Tür standhielt, erschoss er in der Nähe zwei Menschen und verletzte auf der Flucht zwei weitere. (at, ak, mit dpa)