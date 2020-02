Hagen: Schock-Fund im Wald! Ermittler stehen vor Rätsel

In einem Wald in Hagen wurde eine Leiche gefunden. (Archivfoto)

Gruseliger Fund in Hagen! Dort wurde in einem Waldstück eine Leiche gefunden.

Hagen: Spaziergänger machen schreckliche Entdeckung

Spaziergänger in Hagen-Hohenlimburg haben am Samstag in einem abgelegenen Waldstück einen toten Mann entdeckt.

Noch ist völlig unklar, woran der Tote gestorben sei, so ein Sprecher der Polizei Hagen.

Allerdings gebe es keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen.

Hagen: Identität des Toten unklar

Die Polizei hat die Leiche sichergestellt, die Identität des Mannes konnte aber bisher nicht geklärt werden.

Eine Obduktion soll Aufschluss über den Mann und die Todesursache bringen. Die „WAZ“ hatte zuerst berichtet.