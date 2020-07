In Hagen wollten Unbekannte in ein Schuhgeschäft einbrechen. (Symbolfoto)

Hagen: Räuber wollen in Schuhgeschäft einbrechen – dieser Fehler könnte sie überführen

Hagen. Versuchter Einbruch in Hagen!

Am Wochenende wollten unbekannte Räuber heimlich in ein Schuhgeschäft eindringen. Doch der Einbruchsversuch in Hagen scheiterte und die Täter flohen.

Hagen: Versuchter Einbruch am Wochenende

Wie die Polizei mitteilte, bemerkte eine Mitarbeiterin des Schuhgeschäfts am Montagmorgen einen Schaden an der Nebeneingangstür. Unbekannte hatten versucht, durch diese Tür in den Laden zu kommen.

Die Räuber klemmten einen Standaschenbecher zwischen Zarge und Türblatt. Trotzdem gelang es ihnen offenbar nicht, den Schließmechanismus zu überwinden. Daraufhin flohen sie vom Tatort.

Strohhut könnte die Räuber überführen

Direkt vor der Nebeneingangstür fand die Polizei einen Strohut. Er könnte den Einbrechern gehört haben.

Der Strohhut vor der Nebeneingangstür. Foto: Polizei Hagen

Polizei sucht nach Zeugen

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02331/9862066 entgegen. (nr)