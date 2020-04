Feige Attacke auf eine Frau mitten in Hagen! (Symbolfoto)

Hagen: Frau wartet vor Supermarkt – plötzlich trifft sie eine Kugel am Kopf

Hagen. Was für eine feige Attacke in Hagen (NRW)!

Mitten in Hagen ist eine Frau (38) am Samstagabend angegriffen worden. Die 38-Jährige hat sich laut Polizei vor einem Lebensmittelgeschäft auf der Eppenhauser Straße aufgehalten – als sie plötzlich wie aus dem Nichts von einer Kugel am Kopf getroffen wird!

Hagen: Metallkugel verletzt Frau am Kopf

Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei dem Geschoss um eine Metallkugel mit einem Umfang von knapp sechs Millimetern handelt. Ein Knall war nicht zu hören gewesen. Dennoch wurde die Frau an der Oberseite des Kopfes verletzt, glücklicherweise nicht so schwer, dass sie ins Krankenhaus musste.

Noch ist unklar, wer die Kugel verschossen hat. Die Polizei ermittelt weiter mit Hochdruck wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen um Hinweise unter 02331 986 2066. (mg)