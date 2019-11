Hagen: Jugendlicher (14) auf Schulweg überfallen – Polizei sucht DIESEN Mann

In Hagen (NRW) wurde ein Jugendlicher überfallen und mit einem Messer bedroht. (Symbolbilld)

Hagen. Schrecklich, was sich vergangene Woche in Hagen abgespielt hat: Ein 14-Jähriger wurde überfallen, nun sucht die Polizei den Täter.

Am Donnerstag, 7. November, war der Jugendliche gegen 8.30 Uhr auf dem Weg zur Schule. Als er gerade die Friedensstraße in Hagen entlangging, sprach ihn ein unbekannter Mann an. Der Täter zückte ein Messer und bedrohte den Schüler damit. Er verlangte Alkohol und Zigaretten von dem Opfer und durchsuchte es.

Hagen: Zeuge eilt Schüler zu Hilfe

Ein Zeuge bemerkte den Vorfall und ging dazwischen. Er forderte den Unbekannten auf, den Teenager in Ruhe zu lassen, woraufhin der Täter die Flucht ergriff. Auch der Zeuge verschwand vom Tatort.

Die Polizei bittet den Zeugen, sich zu melden. Des Weiteren suchen die Beamten nach Hinweisen, die auf die Spur des Täters führen.

Polizei bittet um Hinweise

Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

Männlich

etwa 1,90 Meter groß

muskulöse Statur

etwa 40 bis 50 Jahre alt

auffällige Tattoos im gesamten Gesicht

er trägt ein Nasenpiercing

zum Zeitpunkt des Überfalls trug er eine Kapuze, eine Camouflagehose, eine Militärjacke und schwarze Stiefel

Kannst du Hinweise geben?

Hast du etwas gesehen oder kannst der Polizei Hinweise geben? Dann melde dich bitte bei der Kriminalpolizei Hagen unter der Telefonnummer 02331/9862066. (cs)