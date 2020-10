Hagen: Heftiger Polizeiwagen-Unfall in der Innenstadt – zwei Verletzte

In Hagen ist am Donnerstag ein Streifenwagen mit einem Pkw kollidiert. Zwei Personen wurden verletzt.

Am Donnerstagmittag gegen 13.30 Uhr krachten in der Körnerstraße in Hagen ein Streifenwagen und ein Pkw zusammen. Zwei Personen wurden verletzt.

Die Polizistin im Streifenwagen befand sich auf einer Einsatzfahrt und war mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Auf der Körnerstraße standen zu diesem Zeitpunkt mehrere Fahrzeuge wartend auf der Fahrbahn, weswegen die Beamtin an der Schlange vorbeifahren wollte.

Doch genau in diesem Augenblick löste sich ein 47-jähriger Honda-Fahrer aus der Schlange. Die Beamten konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Auto.

Die Polizistin sowie die 47-jährige Beifahrerin des Honda-Fahrers wurden bei dem Unfall leicht verletzt, so der bisherige Ermittlungsstand. Sie wurden zur weiteren Behandlung in Hagener Krankenhäuser gebracht.

Aus „Neutralitätsgründen“ ermittelt die Polizei Wuppertal

Auch ein geparkter VW wurde durch den Unfall beschädigt. Alle drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Körnerstraße vom Graf-von-Galen-Ring bis zur Springmannstraße gesperrt werden. Die Unfallaufnahme dauert an. Aus Neutralitätsgründen übernimmt die weiteren Ermittlungen die Polizei Wuppertal. (at)