Hagen: Dramatischer Einsatz am Hauptbahnhof! Feuer überrascht Familien mit Kindern – zahlreiche Verletzte

Hagen. Großeinsatz der Feuerwehr am Freitagabend in Hagen. Gegen 22.13 Uhr ging der erste Notruf bei den Einsatzkräften von Polizei und Feuerwehr ein: In einem Mehrfamilienhaus am Graf-von-Galen-Ring sei ein Feuer ausgebrochen.

Sofort eilten die Rettungskräfte zum Einsatzort gegenüber vom Hauptbahnhof Hagen. Sie durften keine Zeit verlieren.

Hagen: Feuer bricht aus – Bewohner stehen vor giftiger Wand

Denn durch den Brand hatte sich schnell dichter Rauch im gesamten Treppenhaus ausgebreitet. Somit waren alle Fluchtwege für die Bewohner versperrt.

Öffneten sie ihre Tür, standen sie vor einer giftigen Wand. 18 Bewohner, darunter Familien mit Kindern, waren in ihren Wohnungen gefangen.

Feuerwehr befreit Bewohner über Drehleiter – zahlreiche Verletzte

Während die Polizei die wichtige Verkehrsachse am Hagener Hauptbahnhof in beide Richtungen sperrte, begann die Feuerwehr mit den Löschmaßnahmen und der Evakuierung des Hauses.

Insgesamt zehn Bewohner mussten über die Drehleiter gerettet werden. Acht Personen konnte die Feuerwehr mittels Fluchthauben über das Treppenhaus befreien. Neun Menschen, darunter auch kleine Kinder, mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei mitteilte, schwebt keiner der Betroffenen in Lebensgefahr.

Feuer bricht im Keller aus

Nach Informationen von DER WESTEN war das Feuer im Keller ausgebrochen. Aus bislang ungeklärter Ursache soll dort Unrat in Brand geraten sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht beziffert. Insgesamt war die Feuerwehr mit 80 Einsatzkräften vor Ort. (ak)