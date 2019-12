Hagen: Dringende Bitte von Tierheim und Stadt – „Tiere leiden“

Hagen: Am Jahresende freuen sich viele auf das traditionelle Silvesterfeuerwerk – nicht so die Tiere im städtischen Tierheim. (Symbolbild)

Hagen. Das Feuerwerk an Silvester ist für viele Menschen ein elementarer Bestandteil des Jahresabschlusses. Die Stadt Hagen jedoch wendet sich nun mit einer eindringlichen Bitte an ihre Bürger: In der Nähe des Tierheims sollen keine Feuerwerkskörper gezündet werden.

In einer Pressemitteilung der Stadt Hagen wird noch einmal betont, dass das alljährliche Silvesterfeuerwerk für viele Tiere nichts als Stress bedeutet. Und die Tiere im städtischen Tierheim bilden da keine Ausnahme.

Hagen: Kein Silvesterfeuerwerk in der Nähe des Tierheims

Darum bittet die Stadt Hagen, dass in der Nähe des Tierheims in der Hasselstraße 15 keine Knallkörper gezündet werden sollen. In den Vorjahren soll dies öfter vorgekommen sein, teilweise sogar schon tagsüber. Insbesondere die Brücke, die sich in unmittelbarer Nähe zum Tierheim befindet, soll dafür ein beliebter Ort gewesen sein.

„Die Stadt Hagen bittet, mit Rücksicht auf die Tiere, dies zu unterlassen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung. Feuerwerks-Freunde sollen einen entsprechenden Abstand zum Tierheim einhalten. (at)