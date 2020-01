Gruppenvergewaltigungen in Essen, Mülheim oder Velbert erschütterten NRW.

Gruppenvergewaltigungen in NRW: „Schäbig und kaum zu ertragen“ – LKA-Ermittler gehen jetzt DIESEN Schritt

Essen, Mülheim, Krefeld, Velbert – überall schockten in den letzten Jahren Gruppenvergewaltigungen in NRW.

Vor dem Duisburger Landgericht läuft seit vergangener Woche der Prozess gegen drei Jugendliche, die eine 18-Jährige in einem Waldstück vergewaltigt haben sollen. Die Tat sorgte für Wut und Bestürzung in ganz Deutschland. Vor allem das Alter der Verdächtigen: Sie waren zur Tatzeit zwischen zwölf und 15 Jahren.

Gruppenvergewaltigungen in NRW: LKA hat Forschungsprojekt aufgelegt

Eine Zunahme der Zahl der „Vergewaltigung / sex. Nötigung durch Gruppen“ ist in der Kriminalstatistik (PKS) des Landeskriminalamts (LKA) nicht zu erkennen. Besonders hoch war die Anzahl der Vergewaltigungen/sexuellen Nötigungen 2016 mit 321 Fällen, vor allem aufgrund der Silvesternacht in Köln, in der alleine 162 Fälle der Vergewaltigung/sexuellen Nötigung durch Gruppen verübt wurden.

2017 sank die Zahl auf 83 Delikte, bevor sie 2018 auf 149 Fälle anstieg.

Das LKA geht dem Phänomen der Gruppenvergewaltigungen in NRW seit vergangenem Jahr genauer nach. „Wir haben ein Forschungsprojekt aufgelegt, das sich 'Sexuelle Gewalt gegen Frauen' nennt. Das ist ein Projekt unserer kriminalistisch-kriminologischen Forschungsstelle. Sie wird dabei intensive Befragungen durchführen und mit Opfern, Sachbearbeitern der Polizei, Psychologen und Angehörigen von JVAs sprechen“, verriet LKA-Chefermittler Thomas Jungbluth exklusiv gegenüber DER WESTEN.

LKA-Ermittler: „Sexuelle Gewaltdelikte sind schäbig“

Thomas Jungbluth ist Chef-Ermittler des Landeskriminalamtes NRW. Foto: dpa

„Sexuelle Gewaltdelikte sind schäbig, für die Opfer kaum zu ertragen“, sagt der Abteilungsleiter „Organisierte Kriminalität“ im Landeskriminalamt. „Die Taten sind alle spektakulär und sie berühren einen auch als Polizisten.“

Ziel der Forschungsinitiative ist eine systematische Analyse des Phänomens. Das Projekt sei vor einem halben Jahr gestartet. Ergebnisse könnten im Laufe des Jahres präsentiert werden, so der LKA-Ermittler.

Immer öfter Handyaufnahmen von Taten

Auch wenn bei den Taten in Essen und Mülheim Kinder und Jugendliche verantwortlich bzw. verdächtig sind, zeigt die Polizeistatistik keine Verjüngung. Das Durchschnittsalter der Tatverdächtigen in den vergangenen fünf Jahren liegt zwischen 22 und 23 Jahren.

Augenscheinlich ist dagegen die Tendenz, dass die Täter ihre Taten auf Fotos und Videos festhalten. Die fünf Männer, die zwar vom Vergewaltigungsvorwurf gegen zwei Frauen vor dem Klever Landgericht freigesprochen wurden, hatten ihre Opfer mit Gaspistole im Mund fotografiert und Videoaufnahmen davon gemacht, wie sie ihre Opfer erniedrigten. Auch im Fall des Mülheimer Vergewaltigungsprozesses soll es Videoaufnahmen geben.

NRW: Fünf Männer waren in Kleve wegen Gruppenvergewaltigung angeklagt. Foto: Marcel Storch/DER WESTEN

„Vergewaltigungen sind schon schlimm genug. Aber wenn es dann noch Handyvideos davon gibt, die wie Trophäen durchs Netz gehen, die man nie wieder einfangen kann, ist das eine unerträgliche Steigerung und permanente Verletzung für das Opfer“, so LKA-Ermittler Jungbluth.

Eine kurze Chronologie:

Essen: Fünf jüngere Männer locken Schülerinnen auf perfide Weise in ihr Auto, fahren an entlegene Orte und zwingen sie unter Androhung von Gewalt zu Sex. Sie werden zu vier bis sechs Jahren Gefängnis verurteilt. Vor Gericht berichten die Angeklagten, dass die „Sinti-Strafe“ (Ausstoß aus der Familie) höher wiegt als die Verurteilung durch das Gericht.

Velbert: Nach einem Freibad-Aufenthalt fallen acht Jugendliche zwischen 14 bis 17 Jahren über eine 13-Jährige her. Sie zerren das Mädchen in ein Waldstück, missbrauchen es sexuell und filmen die Tat. Zwei Verdächtige setzten sich später zwischenzeitlich nach Bulgarien ab. Das Wuppertaler Landgericht verhängte bis zu vier Jahre und neun Monate Haft.

Düsseldorf/Krefeld: Sie stellen sich als „Jamal“, „Sammy“, „Momo“, „Memo“ oder „Bilal“ vor und sollen laut Anklage Frauen mit K.o.-Tropfen betäubt und später in einer Krefelder Wohnung vergewaltigt haben. Das Gericht sah es trotz schockierender Handyaufnahmen als erwiesen an, dass der Sex einvernehmlich stattfand. Die Angeklagten erhielten Geldstrafen.

Mülheim: Kinder im Alter von 12 bis 14 Jahren sollen über eine Frau hergefallen sein und sie in einem Gebüsch vergewaltigt haben. Alle fünf stammen aus Bulgarien und sind wohnhaft in Mülheim. Ein verdächtiger 15-Jähriger sitzt in Untersuchungshaft. Die Angeklagten bestreiten die Vorwürfe zu Prozessbeginn und sprechen von einvernehmlichem Sex.

Das sagt ein Sexualtherapeut

Der Duisburger Sexualtherapeut Carsten Müller sagte im Interview mit DER WESTEN im vergangenen Jahr: „Es geht hier um eine Form von Gewalt, in wenigen Fällen um sexuelle Lust. Hier haben wir es mit einer Gewalt als Teil von Machtausübung zu tun, die in einer Gruppe exorbitant steigt. Und Sexualität ist die größtmögliche Form von Gewalt.“ >>> hier das ganze Interview

Der Experte beobachtet, dass durch die mediale Berichterstattung das Thema viel präsenter wird. „Das ermutigt Betroffene eher, einen Übergriff zur Anzeige zu bringen wie noch vor Jahren. Denn die Schwelle ist groß, das Thema ist nach wie vor schambesetzt.“