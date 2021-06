Grüne in NRW: Steile Forderung! Partei will Tempo-Verbot – manchen Autofahrern dürfte es nicht gefallen

NRW. Die Grüne in NRW hat eine steile Forderung! Und sie dürfte vor allem vielen Autofahrern nicht gefallen.

Klimaschutz ist das zentrale Thema für die Grüne in NRW. Deswegen hat die Partei jetzt eine klare Forderung, was das Tempolimit betrifft. Damit sollen aber auch Leben gerettet werden, wie in dem Antrag heißt.

Die Grüne in NRW hat eine Forderung. Foto: IMAGO / Rüdiger Wölk

Grüne in NRW will mit Tempolimit Leben retten

Die Grünen im Landtag fordern innerhalb von Ortschaften in NRW generell Tempo 30! Durch eine Absenkung der Geschwindigkeit von 50 auf 30 Stundenkilometer in geschlossenen Ortschaften könne die Verkehrssicherheit deutlich erhöht werden.

Grüne in NRW: Aussicht auf Erfolg?

Dadurch soll die Zahl der Verletzten und Toten im Straßenverkehr gesenkt werden, heißt es in einem Antrag der Grünen. Über diesen soll am Mittwoch im Plenum debattiert werden. Aussicht auf Erfolg dürfte die Oppositionsfraktion damit nicht haben. (cf mit dpa)