Jetzt steht es fest! Glühwein-Preise von beliebtem Weihnachtsmarkt in NRW steigen auf 5 Euro an

Der Duft von Zimt, Orangen und heißem Wein liegt bald wieder über der Düsseldorfer Altstadt – der Weihnachtsmarkt steht in den Startlöchern! Schon jetzt funkeln die ersten Lichter, die Buden werden aufgebaut – und eins ist klar: In diesem Jahr wird’s nicht nur gemütlich, sondern auch ein bisschen teurer im Becher.

Denn nun steht fest: Auf diesem Weihnachtsmarkt in NRW soll der Glühwein fünf Euro kosten.

Weihnachtsmarkt in NRW: HIER kostet der Glühwein fünf Euro

In Düsseldorf riecht es bald wieder nach gebrannten Mandeln, Bratwurst – und natürlich Glühwein. Noch nicht einmal ein Monat, dann öffnen die Weihnachtsmärkte in der Landeshauptstadt in NRW. Denn vom 20. November bis 30. Dezember verwandelt sich die Innenstadt wieder in ein funkelndes Weihnachtswunderland. Doch schon jetzt steht fest: Der Glühwein wird in diesem Jahr teurer.

Und bereits Mitte Oktober ist auf dem Burgplatz die Riesenrad-Saison gestartet – und mit ihr auch der erste Glühweinstand. Genau dort zeigt sich schon jetzt, was die vielen Besucher erwarten könnte. Statt 4,50 Euro im Vorjahr kostet der rote oder weiße Glühwein jetzt 5 Euro plus Pfand. Betreiber Oscar Bruch erklärte gegenüber „RP“, dass die Anpassung der Preise aufgrund der gestiegenen Kosten für die jeweiligen Produkte notwendig geworden sei.

Betreiber sprechen Klartext

Auch bei der Winterwelt, die am 7. November eröffnet, wird der Glühwein für fünf Euro über die Theke gehen. In der beliebten Füchschen-Alm bleibt es dagegen bei den Preisen vom letzten Jahr. Dort kosteten die 0,2 Liter roter oder weißer Glühwein schon 2024 fünf Euro.

Auch Schausteller Oliver Wilmering zieht in seiner Bude „Glühtürmchen zum Olli“ am Corneliusplatz in diesem Jahr die Preise leicht an: Auch hier kostet die Tasse Glühwein fünf Euro. Andere Getränke wie Eierpunsch oder Rosé bleiben preislich jedoch stabil. Unklar ist noch, was ein Glühwein in der Glühwein-Bahn auf der Roncalli-Weihnachtspromenade kosten wird.

Fest steht aber: Auf dem Düsseldorfer Weihnachtsmarkt wird es in diesem Jahr rund 30 Glühwein-Buden geben. Wer also auf der Suche nach der perfekten Tasse Glühwein ist, wird ganz sicher fündig – auch wenn sie dieses Jahr ein paar Cent mehr kostet.