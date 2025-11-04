Glühwein-Wahnsinn auf Weihnachtsmarkt in NRW – hier werden 9 (!) Euro pro Tasse fällig

Die Vorbereitungen für die meisten Weihnachtsmärkte in NRW gehen in die heiße Phase. Nachdem in Essen-Steele bereits der erste Weihnachtsmarkt eröffnet hat (mehr dazu hier >>>), ziehen bald die nächsten nach.

Die einen können den Duft von Zimt, Apfel und Orangen in der Luft kaum erwarten. Für die anderen riecht es schon im Vorfeld nach Ärger. Grund dafür sind die Preise, die Händler mittlerweile an den Ständen für den Verkaufsschlager Glühwein aufrufen. Auf manchem Weihnachtsmarkt in NRW wird nun eine Preis-Schallmauer durchbrochen.

Irrer Glühwein-Preis auf Weihnachtsmarkt in NRW

Neues Jahr, neuer Glühwein-Ärger. In den vergangenen Jahren sind die Preise für eine Tasse des beliebten Heißgetränks immer weiter angezogen worden. So war die Aufregung groß, als die Preise auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt im Jahr 2023 von 3 auf 3,50 Euro pro Tasse angehoben wurden. Dabei sind die Preise auf dem größten Weihnachtsmarkt in NRW vergleichsweise moderat.

So werden in Düsseldorf in diesem Jahr an manchen Buden satte 5 Euro pro Tasse fällig (mehr dazu hier >>>). Und nicht nur in der NRW-Landeshauptstadt wird die Schallmauer von 5 Euro pro Tasse durchbrochen. Auch auf einem Weihnachtsmarkt in Köln steigen die Preise.

Hier wandern 9 Euro pro Tasse über den Tresen

Wie der „Express“ berichtet, werden in diesem Jahr auf dem Hafenweihnachtsmarkt am Schokoladenmuseum in diesem Jahr 5 Euro pro Tasse fällig. Hinzu kommt noch Pfand, wodurch pro Tasse sage und schreibe 9 Euro über den Tresen wandern. 4 Euro gibt es zwar zurück, doch wehe, wenn das Tässchen hinfällt oder versehentlich stehen gelassen wird.

Nach Angaben der Zeitung könnte der Preis von 5 Euro auf dem Veedelsadvent am Chlodwigplatz sogar noch übertroffen werden. Hier steht wenige Tage vor Beginn des Weihnachtsmarkts ein Preis zwischen 4,80 Euro bis 5,20 Euro im Raum.

Erhebungen des Portals „Mobiler Weihnachtsmarkt“ zufolge liegt der durchschnittliche Preis für eine Tasse Glühwein auf den Weihnachtsmärkten in Deutschland mittlerweile bei über 4 Euro. Zum Vergleich: Im Jahr 2019 waren es noch knapp über 3 Euro. Schuld daran sind unter anderem gestiegene Preise für Rohstoffe, höhere Standgebühren und die Anhebung des Mindestlohns.