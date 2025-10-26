Familien-Streit in NRW nimmt blutiges Ende – Junge sticht auf eigenen Bruder ein

Blutiges Familiendrama in Gevelsberg (NRW)!

In der Nacht auf Sonntag (26. Oktober) kam es zu einem heftigen Streit zwischen mehreren Familienmitgliedern. Ein Junge – laut Polizei Hagen ein Minderjähriger – soll dabei zum Messer gegriffen und seinen älteren Bruder attackiert haben.

Gevelsberg/NRW: Junge sticht auf älteren Bruder ein

Der erschreckende Vorfall ereignete sich gegen 2.15 Uhr in einem Wohnhaus in der Straße „Am Sinnerhopp“. Was genau den Familienstreit auslöste oder zu seiner Eskalation führte, untersucht gerade eine Mordkommission der Polizei Hagen. Was jedoch feststeht: Die Ermittler stufen die Tat als versuchtes Tötungsdelikt ein.

Offenbar gehen sie davon aus, dass der minderjährige Junge bei dem Messer-Angriff auf seinen 19-jährigen Bruder dessen Tod in Kauf genommen habe. Glücklicherweise schwebt der 19-Jährige nach den Messerstichen nicht in Lebensgefahr, dennoch trug er schwere Verletzungen davon. Er wurde von Notärzten ins Krankenhaus gebracht.

Der minderjährige Bruder ließ sich vor Ort von der Polizei festnehmen, ohne Widerstand zu leisten. Das mutmaßliche Tatmesser wurde sichergestellt.

Weitere Details wollen die Behörden zum aktuellen Stand der Ermittlungen nicht bekanntgeben.