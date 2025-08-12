Mieser Gestank in Herne! Feuerwehr steht vor Rätsel – Anwohner äußern Verdacht

Was ist denn da los gewesen in der Nacht von Montag (11. August) auf Dienstag in Herne? Kurz nach Mitternacht wählten nach Angaben der Feuerwehr immer mehr Menschen den Notruf.

Der Grund: ein ekliger Geruch, der sich im Stadtgebiet ausbreitete. Ein Rätsel, das die Feuerwehr Herne in der Nacht nicht lösen konnte. Anwohner äußern allerdings einen Verdacht.

Rätsel um Gestank in Herne

Die Feuerwehr Herne stand in der Nacht auf Dienstag auf dem Schlauch. Mieser Gestank ja, aber: „Uns liegen jedoch keine konkreten Hinweise auf ein Schadensereignis in Herne oder der Umgebung vor“, erklärten die Einsatzkräfte in der Nacht bei Facebook und Instagram. Die Meldungen kamen aus nordöstlicher Richtung und breiteten sich im Verlauf entlang einer Achse unweit der A42 aus.

Die Feuerwehr appellierte an die Einwohner, nicht weiter den Notruf mit Hinweisen zu dem Gestank zu blockieren und beruhigte: „Es besteht nach derzeitigen Erkenntnissen keine Gesundheitsgefahr.“ Um nicht unnötig von dem Geruch belästigt zu werden, schickten die Einsatzkräfte eine Warnung über die Warn-App NINA heraus und rieten darin, Türen und Fenster zu schließen und Lüftungsanlagen abzuschalten.

Wonach roch es in Herne?

Anwohner teilten mit, dass es nach verbrannten Reifen und Öl roch. Einer mutmaßte, dass es mit dem Großbrand in Monheim aus der vergangenen Woche zu tu haben könnte. Doch den Zusammenhang kann die Feuerwehr Herne ausschließen.

Ein anderer mutmaßt, dass hinter dem Geruch driftende Autos gesteckt haben könnten, die sich ein Rennen geliefert hätten: „Das ging gegen 23 Uhr los. Wenn ich mich nicht täusche, war das in Herne Crange an der Ausbaustrecke Richtung Herten.“ Das würde zu dem Umkreis passen, aus denen sich die Betroffenen gemeldet hatten. Doch unklar bleibt, ob der unangenehme Geruch tatsächlich daher stammte.

Gegen 2 Uhr gab die Feuerwehr schließlich Entwarnung über NINA. Der Gestank nehme langsam vielerorts ab. „Weiterhin gibt es weder konkrete Hinweise auf ein ursächliches Schadensereignis noch auf eine Gesundheitsgefahr.“